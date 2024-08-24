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Федеральные земли ГерманииНовостиСельское хозяйство

Распространенность случаев голубого языка в Мекленбурге-Ворпомерен также значительна.

Ящерицы подвергаются угрозе от заболевания пневмоний среди ящериц с менее выраженным распространением в Мекленбурге — Передней Померании по сравнению с другими федеральными землями.

 and  Hanna Hofmann
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Так же оказалось зафиксировано синее язык в Мекленбурге-Передней Померании.
Так же оказалось зафиксировано синее язык в Мекленбурге-Передней Померании.

- Распространенность случаев голубого языка в Мекленбурге-Ворпомерен также значительна.

В Мекленбурге-Передней Померании, девять групп животных недавно столкнулись с вирусом синего языка. Это делает регион одним из наименее пострадавших. По состоянию на пятницу днем, по данным Института Фридриха-Лёффлера на острове Риемс, пострадало 4831 стадо по всей стране.

Пострадавшие животные, в основном овцы, проявляют симптомы, такие как хромота, повышенная температура тела, общая тревожность, снижение потребления пищи и воды, носовое отделяемое и усиленное слюнотечение. Заболевание может привести к гибели животных. На национальном уровне вирус в основном поражает овец и крупный рогатый скот, а также некоторых коз.

Вирус не представляет риска для людей. Название происходит от склонности языка пострадавших овец к синему цвету в некоторых случаях. Специалисты рекомендуют вакцинацию.

Несмотря на широкое распространение вируса синего языка среди скота по всей стране, Мекленбург-Передняя Померания смогла сохранить свой сельскохозяйственный сектор относительно нетронутым, с небольшим количеством зарегистрированных случаев. Чтобы защитить свой скот и способствовать общему здоровью сельского хозяйства, фермеры этого региона должны рассмотреть возможность вакцинации против вируса синего языка.

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