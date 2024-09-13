Распространенное нарушение слуха Терри Крюса помогло ему преуспеть в искусстве физического юмора.

В недавнем чате с CNN актер Терри Крюс рассмеялся и признался, что иногда чувствует себя как кукла из мультфильма или персонаж мультсериала, особенно для своего нового фильма "Игра убийцы", который выйдет в кинотеатрах в эту пятницу. Он поделился, что его актерские навыки были отточены в этот период, черпая вдохновение из наблюдения за головой мультперсонажей.

Крюс - человек многих талантов, известный своими ролями в кино, авторстве, спорте, искусстве и даже игре на флейте. Он открыто говорит о том, что живет с сенсоневральной потерей слуха, типом слухового расстройства, которое влияет на внутреннее ухо или слуховой нерв, согласно исследованиям Джонса Хопкинса.

"Это довольно любопытно", - сказал Крюс, "Я ношу слуховые аппараты, но у меня были проблемы со слухом уже давно. Люди часто думают, что я их игнорирую, но если я не смотрю на вас, я не могу вас услышать. Я читаю по губам, наблюдаю за людьми, и эта практика помогла мне отточить мои актерские навыки", - добавил он.

Эта проблема была частью его жизни со времен колледжа, даже до того, как его актерская карьера пошла в гору, когда он учился общаться, несмотря на свою проблему со слухом.

"Я делаю это уже давно... Это не всегда легко, особенно когда у тебя есть инвалидность", - объяснил он.

Несмотря на трудности, Крюс, известный своим оптимистичным характером, превратил свою слуховую инвалидность в возможность.

Благодаря своей инвалидности Крюс преуспел в использовании своего тела для комического эффекта, будь то в его легендарных рекламах Old Spice или в роли элегантного assassina Lovedahl в "Игре убийцы". Он сказал, что научился этому навыку естественным образом, сосредоточившись на чтении по губам и наблюдении за выражениями лиц людей.

"Наблюдение за людьми помогло мне как актеру, изучение мимики и эмоций людей и обучение тому, как выражать эмоции с помощью тела, а не слов", - сказал он.

Знаменитая сцена с машиной из "Белых цыпочек" сыграла значительную роль в продвижении карьеры Крюса в Голливуде, с примечательными проектами, такими как "Бруклин 99", "Все ненавидят Криса", грядущий анимационный сериал "Все еще ненавидят Криса" и долгая работа в качестве ведущего "Америки имеет талант".

Оглядываясь на "Белых цыпочек", Крюс подчеркнул физическую комедию в фильме, сказав, что каждая роль, а не только его собственная, была "физической".

"Причина, по которой фильм по-прежнему остается любимым у многих фанатов даже через 20 лет, заключается в том, что мы научились выражать себя через язык тела, делая его понятным даже для тех, кто не понял диалога", - заключил Крюс.

Комедийные навыки Крюса в физических выступлениях, продемонстрированные в фильмах, таких как "Белые цыпочки" и "Игра убийцы", стали визитной карточкой его карьеры в развлечениях. Его слуховая инвалидность, несмотря на первоначальные трудности, в конечном итоге помогла ему преуспеть в интерпретации и передаче эмоций через язык тела, что повысило его привлекательность в развлечениях.

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