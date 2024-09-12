Распространение Анет распространяется на соседние страны - на восток могут произойти наводнения.

В ближайшее время на юге и востоке Германии наблюдаются тревожные погодные паттерны. Температуры уже опустились ниже нуля на высотах более 1000 метров, и метеоролог Бьёрн Александр из ntv предсказывает обильные осадки. Такая погода, скорее всего, достигнет Германии через реки Эльба и Одер.

ntv.de: Какая погодная ситуация нас ждет?

Бьёрн Александр: На Германию и Альпы обрушился холодный воздух с полярных широт, что привело к формированию нового циклона над Генуэзским заливом. Эта погодная система, известная как "Аннет" или "Борис" в международном масштабе, принесет сильные дожди в некоторые части Европы.

Какие регионы пострадают от "Аннет" и Бориса?

Циклон двинется на север от Северной Италии, затрагивая Австрию, Чехию и Южную Польшу. Возможны значительные осадки, которые могут перейти в снег в горных районах. Граница между дождем и снегом будет около 1200 метров в Альпах в субботу, но некоторые долины могут получить снегопад на более низких высотах из-за интенсивности дождя.

Сколько снега можно ожидать в Альпах?

Снежная буря может принести до 50-100 см свежего снега на больших высотах в центральных и восточных Альпах. На некоторых вершинах возможны даже большие накопления. В результате появятся скользкие дороги, зимние условия и значительный риск схода лавин, а также накопление снега и его перенос из-за сильного ветра.

Какой температурный спад можно ожидать в высокогорье?

На высотах 2000 метров температура упала на 5-10 градусов в среду, сейчас она колеблется около или ниже минус 3 градусов в некоторых местах. Аналогичная тенденция наблюдается на высотах 3000 метров, где температура упала выше нуля до минус 10 градусов, и ветер усиливается до минус 15 градусов.

Что ждать от дождя в низинах?

Циклоны обычно приносят самые сильные дожди, с которыми мы знакомы в Германии и Центральной Европе. Когда "Аннет" двинется на северо-восток от Северной Италии, могут быть побиты дождевые рекорды, как это было в августе 2002 года, когда в Зиннвальде-Георгенфельде (Эрцгебирге) выпало 312 литров на квадратный метр.

Какие типы водяных масс можно ожидать от "Аннет"?

Масштаб осадков может достичь 300-400 литров на квадратный метр в определенных районах, таких как восточная Австрия, Чехия и Южная Польша. Это может привести к серьезным или даже катастрофическим наводнениям в ближайшие дни.

Сколько осадков можно ожидать в Германии?

Самые сильные дожди ожидаются в нашем регионе вдоль Альп, до 100-200 литров на квадратный метр к понедельнику вечером. Регионы Эльбских гор и южная Саксония также могут получить до 100 литров, что представляет риск локальных наводнений и оползней.

Каков риск наводнений в нашем регионе?

Тяжелые осадки вряд ли приведут к серьезному риску наводнений на юге, особенно вдоль Дуная, поскольку реки сохраняют свою емкость и значительная часть осадков выпадет в виде снега.

Что ждать на востоке?

На востоке осадки из Чехии и Польши играют важную роль, так как реки Эльба, Одер и Нейсе протекают через эти регионы. Несмотря на неопределенность в детальных прогнозах осадков, очевидно, что наши соседние страны переживут тревожные дни. В настоящее время можно ожидать, что мы будем менее затронуты.

Что нам готовит погода на выходные?

В субботу на юге от Дуная будет пасмурно и дождливо, с непрерывным дождем и снегом выше 1000-1200 метров. Восточная половина также может испытать сильный ветер. В остальной части страны погода будет более благоприятной, с меньшим количеством дождей. Температура в Альпах вряд ли достигнет 5 или 6 градусов, в то время как на севере-западе будет солнечно и до 18 градусов.

А что нас ждет в воскресенье?

Дождь на юге может ослабнуть время от времени. Восток может оставаться дождливым, а запад будет переменчивым с кратковременными дождями. Лучшие условия будут вдоль Северного моря. Температура останется прохладной везде, ниже 9 градусов в Альпах, и ветер будет между 13 и 19 градусами в других местах.

Куда направится наше путешествие на следующей неделе?

Понедельник будет в основном переменчивым или пасмурным, но улучшится к вторнику. Прогнозы указывают на существенное улучшение с все более солнечной и заметно теплой погодой, с возможностью достичь летней температуры 25 градусов на севере. В других местах температура немного упадет, но все еще останется выше 10 градусов, с увеличением скорости восточного ветра.

Европейский Союз, как соседний континент, также может испытать некоторые последствия погодных систем "Аннет" и "Борис". Осадки могут распространиться за пределы Центральной Европы, потенциально затрагивая районы внутри ЕС.

Учитывая ожидаемые сильные дожди в Германии и риск серьезных наводнений, европейские агентства по охране окружающей среды и службы экстренного реагирования должны быть готовы оказать помощь, если это потребуется.

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