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Распределение геотермального тепла для домашних нужд: домохозяйства получают тепло из земли с помощью подземных зондов и механических насосных систем.

После catastrophic наводнений в Ое Ахе valley многие районы также испытали повреждения своих систем отопления. В Алтенаре в качестве решения был установлен современный инновационный districting-система отопления зданий. Как именно это работает?

 and  Viktoriya Miller
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Проект Альтенбург, по словам министра охраны окружающей среды Катрин Эдер (Зеленые), является...
Проект Альтенбург, по словам министра охраны окружающей среды Катрин Эдер (Зеленые), является образцовым примером.

- Распределение геотермального тепла для домашних нужд: домохозяйства получают тепло из земли с помощью подземных зондов и механических насосных систем.

В городе Альтенар, примерно 100 строений вскоре могут перейти на геотермальную энергию для отопления. Согласно новостям из Министерства окружающей среды Рейнланд-Пфальца, в районе Альтенбурга была активирована система центрального отопления, чтобы облегчить этот переход. В настоящее время к этой системе подключено около 30 строений, и к ним скоро присоединятся другие. Среди 100 потенциальных строений есть частные дома, две школы и дом престарелых.

Министерство заявило, что источник тепла поступает исключительно из геотермальных скважин. В Альтенбурге было установлено около 75 геотермальных скважин на глубину 120 метров. "Эти скважины поглощают постоянное тепло земли, которое круглый год составляет около 10-12 градусов по Цельсию", - пояснили в министерстве. Температура в отдельных домах затем повышается с помощью местных тепловых насосов. Летом процесс обращается вспять, и тепло из зданий выталкивается обратно в землю через трубы с помощью этих насосов, которые служат и как насосы, и как теплообменники.

Министр окружающей среды Катрин Эдер (Зеленые) отметила, "Более 50% нашего энергопотребления приходится на производство тепла, при этом более 80% по-прежнему поступает из ископаемых видов топлива". Предоставляя тепло через прогрессивную геотермальную систему, которая опирается на климатическое дружественное энергоснабжение, Альтенбург служит примером для региона, существенно способствуя достижению климатических целей.

Строительство сети центрального отопления заняло около восьми месяцев и поддерживается местным сообществом Альтенбурга. Правительство штата поддерживает проект грантом в размере 1,7 миллиона евро.

Геотермальная система центрального отопления в Альтенбурге использует местные тепловые насосы для повышения температуры в отдельных домах, работая за счет поглощения постоянного тепла от земли через 75 геотермальных скважин. Летом процесс обращается вспять, и тепло из зданий выталкивается обратно в землю через трубы с помощью этих насосов, которые служат и как насосы, и как теплообменники.

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