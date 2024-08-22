- Распятие на памятнике Карлу Марксу в Нойбранденбурге

В фигурке Карла Маркса в Нойбранденбурге вновь произошел акт вандализма. Согласно полицейским записям, правая рука статуи была повреждена, а на ее торсе нацарапан свастический знак.

О повреждениях статуи в среду вечером сообщил представитель городской администрации, обнаруживший их у Лебединого пруда. Отдел уголовного розыска сейчас расследует дело об умышленном повреждении имущества и использовании незаконных символов.

К сожалению, это не первый случай нападения на статую. В прошлом году двухметровая бронзовая скульптура, созданная Герхардом Тиме (1928-2018) в 1969 году, лишилась правой руки. Ремонт обошлся в несколько тысяч евро. Ранее статуя также страдала от нападений краской.

"Мы не сдадимся перед вандализмом и никогда не позволим таким действиям угрожать нашей мирной жизни и наше уважение к истории и тем, кто ее создал", - прокомментировал мэр Нойбранденбурга Сильвио Витт.

Местные власти связались с полицией, чтобы усилить охрану вокруг Лебединого пруда из-за повторяющихся актов вандализма по отношению к статуе Карла Маркса. Полиция направляет дополнительные патрули в район для предотвращения дальнейшего повреждения и поимки виновных.

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