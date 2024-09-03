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Раскрывается загадка, связанная с костюмами Хайди Клум и Тома Каулица

Каждый год загадкой является костюм Хэллоуина Хайди Клум. Обычно первые взгляды раскрывают потенциальные подсказки

 and  Max Becker
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- Раскрывается загадка, связанная с костюмами Хайди Клум и Тома Каулица

Хеди Клум не так давно отметила день рождения своего мужа Тома Каулитца и его близнеца Билла грандиозным праздником. Но после этого события 1 сентября все указывает на самый ожидаемый день в году для Клум - Хэллоуин.

Каждый год спекуляции вокруг ее костюма разжигают интернет. Поэтому неудивительно, что она уже дает намеки своим фанатам. На своей Instagram-странице супермодель поделилась предвкушением того, что, несомненно, станет сложным костюмом в этом году. В коротком ролике можно увидеть округлую, фигурную форму, напоминающую танк, украшенную шипами и с двумя отверстиями для ног. Она подписала загадочный пост "Хеди Хэллоуин в процессе", добавив два смайлика-привидения.

Совместное предприятие снова

Либо Хеди Клум, либо ее муж наденут жесткий панцирный живот на Хэллоуин 31 октября. Клум подтвердила, что ее костюм на этот год также будет совместным, что означает, что их костюмы дополнят друг друга. Есть еще один намек: говоря о фотографии стеклянного глаза, она сказала: "Я вижу намек на то, что будет 31 октября".

С 2018 года пара щеголяла в костюмах на каждый Хэллоуин: они были Оgresse Фионой и Шреком, инопланетянином (Клум) и окровавленным астронавтом (Кaulitz), рыбаком (Kaulitz) и огромным червем (Клум). В прошлом году Хеди Клум очаровала всех, как сверкающий павлин с перьями из танцоров Cirque du Soleil, сопровождаемый гигантским мороженым в виде павлина (Кaulitz).

Хеди Клум, "Королева Хэллоуина"

Хеди Клум устраивает свою знаменательную Хэллоуин-вечеринку с участием многочисленных знаменитостей с 2000 года. Фактически, она была коронована "Королевой Хэллоуина" Ассоциацией Хэллоуина в 2018 году. За годы она превратилась в различных персонажей, таких как Клеопатра, разноцветная бабочка и даже ворона.

Ее костюмы требуют месяцев тщательного планирования: Клум начинает планировать следующий год уже 1 ноября. Несколько дизайнеров костюмов усердно работают в последние недели перед Хэллоуином, чтобы воплотить видение хозяина. Большое откровение происходит только в ночь Хэллоуина.

Начинать процесс костюма рано - Клум поделилась в Instagram, что "Хеди Хэллоуин в процессе", намекая на то, что костюм в этом году будет еще одним совместным предприятием с ее мужем. Instagram действительно отличное место для начала, так как поклонники Клум с нетерпением ждут большого откровения в ночь Хэллоуина.

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