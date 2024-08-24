- Раскрыто: Обмен конфиденциальными записями чата

Ralf Schumacher, 49 лет, и его бывшая жена Cora Schumacher, 47 лет, все еще находятся в жестком противостоянии, с неожиданным поворотом. После того, как Ralf опубликовал обмен сообщениями, в котором участвовали он, Этьенн Буске-Кассан и Cora, чтобы доказать осведомленность последней о их отношениях, Cora ответила. На своей странице в Instagram она поделилась якобы частными сообщениями, якобы полученными 17 апреля 2023 года.

Cora Schumacher: "У меня нет другого выхода"

В своем посте Schumacher заявляет, что ее бывший супруг пытается опорочить ее репутацию и выставить лгуньей. Поэтому она чувствует, что у нее нет другого выхода, кроме как ответить тем же. Ссылаясь на разговор, который Ralf обнародовал, она утверждает, что просто искала правду у Этьена. В разговоре, который Ralf сделал публичным, Cora спрашивала о статусе их брака.

Из-за того, что Ralf поделился частной беседой, Cora подвергается нападкам и клевете в Интернете. "Они распространяют ложную информацию обо мне", - жалуется она в Instagram. "Клянусь своими детьми, я ни разу не солгала!"

В результате Cora решила поделиться частным чатом. В разговоре она спрашивает своего бывшего мужа о постоянном присутствии Этьена. Ralf отвечает: "Да, он всегда здесь. Его работа - заботиться обо мне круглосуточно".

Продолжающееся противостояние после признания

Ясно, что цель Cora - доказать, что Ralf, возможно, не был честен в отношении своих отношений с Этьеном в апреле 2023 года. В апреле 2023 года сообщалось, что Ralf уже находится в отношениях со своим нынешним партнером.

Недавно Cora заявила в интервью "Der Spiegel", что узнала о отношениях Ralf с Этьеном только из его публичного заявления. В ответ Ralf опубликовал разговор в WhatsApp из конца 2022 года, в котором Cora поздравляла Этьена, ошибочно считая, что они поженились.

"Для ясности, Cora поздравила нас в конце 2022 года, думая, что мы поженились. Она, казалось, искренне радовалась этому, как видно из этого сообщения Этьену. Мне грустно за Этьена и меня, что она распространяет так много лжи. Мы просто хотим, чтобы нас оставили в покое", - написал Ralf.

Cora ответила резким: "Как низко должен пасть человек, чтобы нарушать частную жизнь и раскрывать частные сообщения в WhatsApp, чтобы скрыть правду".

В ответ на публикацию их частного чата Cora решила изучить историю чата более подробно и нашла больше сообщений, которые проливают свет на их ситуацию.

Недавнее обострение их спора привело к тому, что Cora поделилась дополнительными частными сообщениями, пытаясь опровергнуть утверждения Ralf и очистить свою репутацию от продолжающейся критики в Интернете.

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