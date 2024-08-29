- Расходы на реконструкцию эстрады в Кельне будут увеличены.

Реконструкция сцен в Кёльне сталкивается с новыми трудностями и обойдется дороже. Ожидаемая дата завершения теперь приходится на вторую половину 2025 года, как объявил город. Этот задержка привела к значительному увеличению бюджета, с первоначальных 709,4 миллионов евро до около 800 миллионов евро. Изначально проект оценивался примерно в 250 миллионов евро. Оперный театр и Schauspielhaus, построенные в 1950-х годах, находятся в реконструкции с 2012 года.

Сложный переход от архитектуры послевоенного времени

Мэр Генриетта Рекер (независимая) выразила разочарование, сказав: "Последняя задержка действительно огорчает и очень горька". Она надеялась, что сцены откроются в следующем году. "Я была тесно вовлечена в этот проект, но, к сожалению, не могу завершить его так, как я представляла или как заслуживают жители Кёльна", - сказала Рекер. "Хотя я не непосредственно вовлечена, как мэр, я несу ответственность, которую принимаю". Эта новость также влияет на налогоплательщиков. "Это катастрофа", - признала она.

Ранее сложности и проблемы адаптации послевоенного архитектурного ансамбля к современным правилам безопасности назывались одной из основных причин задержки. Однако, согласно управлению строительством, сейчас речь также идет о ускорении строительства и улучшении коммуникационных каналов. Количество рабочих на месте планируется увеличить с нынешних 170 до 300-350.

Задержка завершения реконструкции сцен в Кёльне означает, что посетители, скорее всего, не смогут увидеть отремонтированный оперный театр и Schauspielhaus до второй половины 2025 года. Несмотря на дополнительные расходы более чем в 90 миллионов евро, мэр Генриетта Рекер продолжает руководить проектом, выражая разочарование последней задержкой.

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