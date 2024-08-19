"Расчеты по расписанию движения были заменены приблизительными"

Deutsche Bahn в этом году ждет существенная перестройка, при которой расписания поездов будут изменены до 3 миллионов раз из-за таких факторов, как строительные площадки, сбои и проблемы. Этот процесс перестройки занимает время.

Сбои в сигнализации, неполадки в центре управления и неисправные переключатели достигли такого уровня в Deutsche Bahn, что поддержание постоянного потока поездов почти невозможно. Как сообщает "Süddeutsche Zeitung", только в этом году расписания Deutsche Bahn пришлось менять от 2 до 3 миллионов раз. Планирование поездок стало лотереей, и один член наблюдательного совета заявил: "Расписания уже не рассчитываются, а лишь оцениваются". Это отсутствие структуры привело к "огромной проблеме" и "потере контроля" в расписаниях. Хотя безопасность поездов не страдает, последствия все равно "катастрофические".

Пассажиры больше не могут полагаться на то, что поезда будут ходить по расписанию, и расписания часто оказываются пустыми обещаниями после лет плохого обслуживания железнодорожной сети. В больших масштабах устанавливаются новые зоны замедления, чтобы предотвратить аварии из-за поломок на путях, переключателях или мостах.

Поскольку расписания почти недостижимы, Deutsche Bahn все больше держит в резерве старые поезда, которые используются, когда поезда опаздывают. Однако содержание резервов и необходимого персонала стоит дорого, и "Süddeutsche Zeitung" предсказывает, что в долгосрочной перспективе это может стать не sostenible.

Улучшения ожидаются в течение нескольких лет

По словам "Süddeutsche Zeitung", беседы с железнодорожными рабочими на местах, менеджерами, членами наблюдательного совета и политиками в области транспорта рисуют картину Deutsche Bahn в критическом состоянии. Состояние железнодорожной сети и центров управления никогда не было хуже, а мораль сотрудников достигла рекордно низкого уровня. Пассажирам придется ждать несколько лет, пока многие поезда снова начнут ходить вовремя, и внутренние прогнозы предполагают, что текущие ремонтные работы сети могут дать заметные результаты не менее чем через 1-2 года.

В отличие от предыдущего руководства, нынешнее руководство Deutsche Bahn признает серьезность ситуации. "В Германии сейчас самая старая ландшафт центров управления в Западной Европе", - сказал Филипп Нагл, генеральный директор DB Infrago, дочерней компании Deutsche Bahn, отвечающей за управление железнодорожной сетью и станциями в некоммерческих целях. "В течение десятилетий обновлялось слишком мало, в ремонт вкладывалось слишком мало", - сказал Нагл, основываясь на своем опыте в австрийских железных дорогах, которые считаются образцом для подражания для Deutsche Bahn.

С помощью крупнейшей программы ремонта за десятилетия к 2024 году, как предполагается, впервые будет остановлено старение инфраструктуры и начнется поворот. Однако этот поворот займет время. Если поезда вынуждены отклоняться из-за закрытых путей, на которых ведутся работы, уже высокая нагрузка там возрастает. "Мы тогда работаем еще больше на износ", - говорит машинист. Он считает, что для того, чтобы привести железнодорожную сеть в порядок, потребуется более десяти лет.

Текущие проблемы в немецких железных дорогах, такие как сбои в сигнализации и неполадки в центрах управления, attribuются старой инфраструктуре и десятилетиям недоливаний, как заявил генеральный директор DB Infrago Филипп Нагл. Несмотря на крупнейшую программу ремонта за десятилетия, которая должна быть завершена к 2024 году, немецким железным дорогам потребуется более десяти лет, чтобы вернуть свою железнодорожную сеть в оптимальное состояние.

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