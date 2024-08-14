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Федеральные земли ГерманииНовостиОбразование и профессиональная подготовка

Ранние успехи в консультировании будущих медсестер

В настоящий момент уже metais нехватка сотен сотрудников по уходу в самой маленькой федеральной земле. В ближайшие годы ситуация станет еще более напряженной. Бремен противодействует этому с помощью проекта.

 and  Katherine Bradley
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Приблизительно 30% учащихся в группе поддержки бросают учебу.
Приблизительно 30% учащихся в группе поддержки бросают учебу.

- Ранние успехи в консультировании будущих медсестер

После участия в проекте консультативного совета в Бремене количество людей, бросающих обучение на медсестру, снизилось, как сообщают ответственные лица. В первый год проекта "Оставайтесь верны медсестринскому делу" помощь искали 86 обучающихся, как сообщила руководитель проекта Анке Шмидт. Две трети обучающихся решили продолжить обучение, несмотря на первоначальные опасения.

Не хватает сотен медсестер - ситуация ухудшается

По данным палаты труда, ежегодно около 580 человек начинают обучение на медсестру в Бремене, а около 30 процентов бросают обучение досрочно. Однако для удовлетворения спроса в Бремене ежегодно требуется около 530 выпускников в сфере медсестринского дела.

В больницах и домах престарелых уже не хватает сотен специалистов, как заявила сенатор здравоохранения Бремена Клаудия Бернхард (Левые). Одновременно все больше людей нуждаются в уходе, и ситуация будет ухудшаться до 2035 года, опасается Эльке Хайдук, директор палаты труда. "После этого будет действительно плохо".

Федеральная земля с наибольшим количеством медсестер старше 55 лет

Большая проблема в Бремене - это многие медсестры, которые уйдут на пенсию в ближайшие годы. "Бремен - федеральная земля с самыми пожилыми медсестрами", - сказала Хайдук. Более 26 процентов медсестер в Бремене старше 55 лет. Поэтому в ближайшие десять лет необходимо привлечь значительное количество молодых людей или вернувшихся к обучению медсестер - проект консультативного совета является одним из нескольких мер.

Перед тем, как потенциальные медсестры бросят обучение, они должны поискать совет хотя бы один раз, желает Анке Шмидт. Большинство тех, кто ищет помощи, имеют проблемы в личной жизни: они не могут найти доступное жилье, не понимают язык, не могут свести концы с концами или нуждаются в помощи с заявками. "Не только само обучение очень трудное и вызывает трудности - повседневная жизнь часто представляет большие препятствия". С поддержкой многие могли бы продолжить обучение.

  1. Для борьбы с высокими показателями отсева в обучении медсестер может быть полезно разрабатывать всесторонние образовательные и обучающие программы, учитывающие уникальные трудности, с которыми сталкиваются обучающиеся.
  2. Учитывая важность удержания обучающихся медсестер, проект консультативного совета в Бремене не только предоставляет помощь в личных вопросах, но и стремится улучшить общий образовательный и обучающий опыт.

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