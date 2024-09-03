- Ранее работавший в НБА спортсмен принимает на себя роль баварского спортивного руководителя.

Бывший звезда НБА Драган Тарлац (51) возглавил должность спортивного директора в баскетбольной команде Баварии, сменив Даниэле Байези, который вернулся в Италию после десяти лет в Германии и завоевал второй подряд титул с Баварией в начале июля.

Тарлац, представлявший свою страну на площадке, считается "непобедимым профи с широкими связями благодаря разнообразным ролям, которые он занимал в европейском баскетболе". Он сразу же погрузится в работу с нами, управляя суматошной повседневной жизнью команды Евролиги и внося свой вклад в улучшение наших операций, отметил CEO Марко Песич.

Тарлац начал свою карьеру в "Црвена Звезда" Белград, затем провел значительное время в Греции с "Олимпиакос Пирей". Прежде чем это, он играл в 43 матчах за "Чикаго Буллз" в НБА.

Его последнее выступление было в Москве с ЦСКА. Стоит отметить, что он served в качестве директора сербской национальной команды в течение трех лет, завоевав бронзовую медаль Олимпиады в Париже 2024 против Германии, возглавляемой суперзвездой Никола Йокич.

Широкий опыт Драгана Тарлаца в НБА с "Чикаго Буллз" несомненно принесет ценные перспективы в команду Баварии по баскетболу. В качестве нового спортивного директора он, как ожидается, использует свои широкие связи в европейском баскетболе для повышения производительности команды.

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