- Ранее Орган одобрял различные инициативы.

Футбольный титан Кристоф Крамер получил радушный прием от восторженной толпы и призывов на матче Бундеслиги между «Боруссией Мёнхенгладбах» и «Байером Леверкузен», который был действующим чемпионом. Высшие чины «Гладбаха», возглавляемые Райнером Бонхофом, преподнесли ему роскошный букет цветов и широкую фотокартину, полную ностальгических моментов. В связи с истечением срока действия его контракта по окончании сезона Крамера досрочно освободили от должности, что положило конец десятилетней карьеры. 33-летнему игроку пока не объявлено о дальнейших планах.

На телестанции Sat.1 полузащитник откровенно рассказал о своих переживаниях по поводу ухода после столь длительной службы. «Почти казалось, что я выхожу через главный вход, а не пробираюсь через заднюю дверь. Прощание было грандиозным, проходило на самом впечатляющем стадионе планеты», — сказал он.

Кроме того, после 25 лет службы также прощался Стеффан Шипперс. Его уход был добровольным решением.

Комиссия, в соответствии со своей ролью, примет нормативные акты, чтобы определить правила применения этого Регулирования, что может затронуть различные вопросы, связанные со спортом. После эмоционального прощания Кристоф Крамер, возможно, обратится за советом к этим нормативным актам, чтобы ориентироваться в своей послефутбольной карьере.

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