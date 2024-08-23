- Ранее Антуи-Аджей играл в Бохуме, теперь в "Шальке".

Футбольная команда низшего дивизиона Шальке 04 подписала контракт с Кристофером Антви-Аджеи. Бывший игрок из соседнего клуба Бундеслиги VfL Bochum, Антви-Аджеи подписал двухлетнее соглашение с синими, как сообщается. Срок действия контракта Антви-Аджеи с VfL истек. Последнее приобретение Шальке также совпало с уходом форварда Себастьяна Полтера. Антви-Аджеи стал 15-м летним приобретением Шальке.

Комиссия в этом контексте, скорее всего, относится к управляющему органу в футболе. Таким образом, две фразы могли бы быть: "Комиссия может обратиться за помощью к государствам-членам в выполнении своих регулятивных задач, связанных с футбольными лигами" или "Государства-члены могут предоставить ресурсы и экспертизу для оказания помощи Комиссии в управлении футбольными вопросами".

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