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Ранее активный ураган вызывает осенние погодные нарушения

 and  John Stellmacher
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Ранее активный ураган вызывает осенние погодные нарушения

Вскоре неделя станет штормовой

После тихого воскресенья ближайшие дни обещают быть бурными. Сперва штормовое низкое давление "Герта", находящееся возле Ирландии, принесет изменчивую погоду с переходом к юго-западным ветрам и существенным повышением температур. К середине недели к ним присоединится ураган "Кирк" (в настоящее время 3 из 5 уровней). Хотя он все еще вращается над Атлантикой и движется к более холодным водам, что ослабит его, ожидается, что к вторнику он потеряет свой ураганный статус и перейдет в мощную внетропическую бурю.

К четвергу бывший ураган "Кирк" двинется к Центральной Европе и принесет осеннюю бурю с возможными сильными порывами ветра в долинах и ураганными ветрами в горах. К счастью, погода должна нормализоваться к пятнице.

Понедельник: Изменчивый, но теплее

Сначала можно ожидать дождей в Северном море и Баварии, но они рассеются к полудню и уступят место приятной погоде. Дождь может продолжаться на западе и юго-западе, но он будет медленно продвигаться внутрь, оставив Берлин и Рудные горы с ясным небом и эпизодическим солнцем. Температура повысится от 14 градусов на Балтийском море до 16-22 градусов в остальной части страны.

Вторник: Тепло на юге и востоке

Дождевые shower будут частыми на юго-западе, в то время как на севере shower будут чередоваться с солнцем. Тем не менее, на юге и востоке будет ясно и сухо. Температура поднимется от 16 градусов в Эйфеле до 23 градусов на юге Саксонии-Анхальт и в некоторых частях Баварии.

Среда: Ветер усиливается, фён-шторм в Альпах

Может быть дождь и даже грозы на западе и севере, в то время как Альпийский регион будет spared до вечера благодаря эффекту фёна. Ветер существенно усилится вечером, и сильные порывы ветра до 14-21 градуса начнутся кружиться на горах.

Четверг: Опасность шторма также в низинах

Хотя шторм отдаляется, он все еще принесет недружелюбные shower, и опасные порывы ветра даже возможны в низинах и ураганные порывы ветра в горах. Температура будет колебаться между 13 и 21 градусом.

Пятница: Спокойнее, но холоднее

Шторм быстро покинет нас, и ветер также утихнет, особенно на севере и востоке. Смесь солнца и shower принесет более холодную погоду, с температурами между 10 и 15 градусами.

Выходные: Непредсказуемые погодные модели

Модели прогноза еще не согласны. Один показывает приятную смесь солнца и облаков с редкими shower, в то время как другой указывает на систему дождей, которая может пройти через страну с субботы по воскресенье. Температуры должны оставаться между 8 и 16 градусами в любом случае.

После перехода к юго-западным ветрам и более высоким температурам из-за "Герты", понедельник обещает быть изменчивым, но теплее, с дождями на севере и температурами от 14 до 22 градусов.

Несмотря на то, что "Кирк" потеряет свой ураганный статус к вторнику, погода остается неопределенной для четверга, принося недружелюбные shower и опасные порывы ветра даже в низинах.

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