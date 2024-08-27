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Рамелов выразил надежду на более справедливое отношение к парламентским выборам.

До выборов в Тюрингии на следующей неделе напряжение усиливается, в том числе в социальных сетях. Премьер-министрRamelo выступает за "прозрачный и безпрепятственный choices".

 and  Anthony Ross
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В преддверии выборов ландтага в Тюрингии министр-президент Рамэлов заявляет, что интернет...
В преддверии выборов ландтага в Тюрингии министр-президент Рамэлов заявляет, что интернет несправедливо предвзят

- Рамелов выразил надежду на более справедливое отношение к парламентским выборам.

Глава правительства Тюрингии Бодо Рамелов (Левые) выступил против распространения страха и ложной информации в социальных сетях перед выборами в ландтаг 1 сентября. Люди имеют право решать, кто сформирует новый парламент, и это недопустимо и неуважительно, когда здоровье кандидата в выборах искажается в Интернете или когда посторонние пытаются повлиять на мнение избирателей. Рамелов сделал эти замечания после последнего заседания коалиционного правительства "красные-красные-зеленые" перед выборами в следующее воскресенье.

Он выразил благодарность тем, кто стоит на страже в эти трудные времена и работает над справедливым избирательным процессом и поддержанием демократии. Около 30 000 волонтеров будут присутствовать в день голосования, а почти 1,66 миллиона жителей Тюрингии имеют право проголосовать, в том числе 79 000 впервые. Всего 15 партий принимают участие в выборах, согласно избирательной комиссии.

Рамелов: Приверженность справедливости и прозрачности

В качестве ведущего кандидата от Левых Рамелов надеется на высокую явку избирателей. Здоровая демократия dépend от своих граждан. Он призывает к справедливости, большей прозрачности, без давления или угроз, ведущей к "честному, свободному выбору".

Рамелов признал, что правительство "красные-красные-зеленые" продолжит служить штату до инаугурации нового правительства после первой сессии нового ландтага. "Мы не оставим без внимания никакие насущные проблемы", - пообещал он.

Согласно опросам, "красные-красные-зеленые" вряд ли смогут обеспечить третий срок в Тюрингии.

Рамелов подчеркнул важность предотвращения избирательных дезинформаций и уважения к здоровью всех кандидатов во время кампании, по мере приближения выборов в ландтаг 1 сентября. Чтобы обеспечить справедливый избирательный процесс, он призвал к прозрачности и соблюдению демократических ценностей, надеясь на "честный, свободный выбор" для избирателей.

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