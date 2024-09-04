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Федеральные земли ГерманииНовостиАвария с краном

Рамелоу выражает соболезнования после аварии с краном.

В результате несчастного случая со строительным краном на мосту в Бад-Лобенштейне министр-президент Тюрингии Бодо Рамелов выразил шок. К сожалению, в инциденте трагически погиб человек.

 and  Anne Legman
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- Рамелоу выражает соболезнования после аварии с краном.

Министр-президент Тюрингии Бодо Рамелов (от Левой партии) выразил соболезнования после трагического инцидента на мосту в Бад-Лобенштайне. "Жизнь трагически угасла. Я разделяю горе семьи", - заявил политик на платформе X. Этот инцидент глубоко затронул его. Кстати, он посещал строительную площадку всего две недели назад.

Во время обеденного перерыва кран опрокинулся на мосту через Тюрингскую Блайлохтальскую плотину (в районе Заале-Орла). К сожалению, один человек погиб, а другой рабочий получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.

Визит министра-президента Рамелова на строительную площадку две недели назад стал особенно значимым после того, как на мосту произошел несчастный случай с краном, в результате чего погиб человек. Сейчас расследуется этот несчастный случай с краном, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

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