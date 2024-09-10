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Федеральные земли ГерманииНовостиЮжная Тюрингия

Рамелоу вступает в игру, чтобы оспорить план электропередач.

Тюрингия поддерживает расширение мощностей электросети, но проект в южной Тюрингии по-прежнему Uniwersityт в неоднозначности. Это указывает на письмо от главы министерства-президента Ramelow федеральному сети агентство.

 and  Michael Bootcampf
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Противодействие строительству линии электропередач в южных регионах Тюрингии
Противодействие строительству линии электропередач в южных регионах Тюрингии

- Рамелоу вступает в игру, чтобы оспорить план электропередач.

Министр-президент Тюрингии Бодо Рамелов (от Левой партии) вновь обратился в Федеральное сетевое агентство по поводу возможного маршрута новой линии электропередачи в южной Тюрингии. Письмо, полученное dpa, показывает, что Рамелов спрашивает, почему агентство не сосредоточено на улучшении сети, а не на расширении линии P540, предназначенной для снабжения Баварии. Первое сообщение об этом появилось в MDR Тюрингия.

Возведенные в Тюрингии линии электропередачи могут обрабатывать больший объем, чем Бавария использует в настоящее время. Вчера Рамелов заявил через службу коротких сообщений X, что это "финансовый скандал", так как тюрингская линия, способная обрабатывать вдвое больше, может использоваться только наполовину из-за недостаточной мощности Баварии. Он добавил, что Бавария избегает ответственности. Вместо нового строительства достаточно расширить существующую линию 380 кВ, как предлагает Тюрингская левая партия через X.

Музей замков Возможно, затронут?

Письмо Рамелова в Федеральное сетевое агентство, написанное перед выборами в ланде, выразило обеспокоенность по поводу "отсутствия прозрачности" в процедурах и обращении Тюрингии. Приложенный документ был оценкой сохранения наследия Фондом замков и садов Тюрингии, в которой изучалось воздействие маршрута линии электропередачи в южной Тюрингии на "Вейсте Хельдбург" в районе Хильдбургхаузен, где находится Немецкий музей замков. Рамелов закончил письмо словами, что проект P540 не должен включаться в Федеральный план требований до завершения этих размышлений.

Обсуждения вращаются вокруг линии электропередачи в районе Хильдбургхаузен, ведущей к будущей трансформаторной станции в Мюннерштадте, Франкония, предназначенной для снабжения Баварии.

Расширение возможной линии электропередачи в южной Тюрингии вызывает обеспокоенность у министра-президента Тюрингии Бодо Рамелова, который считает, что существующие линии могут обрабатывать больше мощности, чем Бавария использует в настоящее время. Рамелов также подчеркнул потенциальное воздействие на Музей замков в Хильдбургхаузене, так как оценка сохранения наследия Фондом замков Тюрингии показала потенциальные эффекты на Вейсте Хельдбург.

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