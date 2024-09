- Рамелоу считает, что обязанность правительства лежит на Войге.

Вождь Тюрингии Бодо Рамелов из партии "Левые" сталкивается с задачей сформировать правительство с кандидатом от ХДС Марио Вайгтом. Рамелов заявил: "Тот, кто набрал больше демократических голосов, должен начать переговоры и приглашать. Я готов поддержать любого, кто поможет нам заручиться демократическим большинством в парламенте". Он сделал эти заявления во время интервью на ARD, признавая результаты голосования ХДС. Стоит отметить, что партия Вайгта finished behind AfD, которую Тюрингия's Office for the Protection of the Constitution считает правой экстремистской.

Говоря о неудачных результатах своей партии, Рамелов, главный кандидат от "Левых", сказал: "Нам нужно проанализировать последствия этой ситуации". Одновременно он похвалил высокую явку избирателей в Тюрингии: "Это最高ий показатель явки в истории штата".

