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Федеральные земли ГерманииНовостиМарио Войгт

Рамелоу считает, что обязанность правительства лежит на Войге.

В настоящее время Бодо Рамелов занимает пост министра-президента в Тюрингии. Он воспринимает ответственность за установление новой администрации скорее как моно-partynanswer

 and  Alex Stellmacher
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Ранее пребывавший во власти лидер Тюрингии Рамelow и его потенциальный преемник Вайгт
Ранее пребывавший во власти лидер Тюрингии Рамelow и его потенциальный преемник Вайгт

- Рамелоу считает, что обязанность правительства лежит на Войге.

Вождь Тюрингии Бодо Рамелов из партии "Левые" сталкивается с задачей сформировать правительство с кандидатом от ХДС Марио Вайгтом. Рамелов заявил: "Тот, кто набрал больше демократических голосов, должен начать переговоры и приглашать. Я готов поддержать любого, кто поможет нам заручиться демократическим большинством в парламенте". Он сделал эти заявления во время интервью на ARD, признавая результаты голосования ХДС. Стоит отметить, что партия Вайгта finished behind AfD, которую Тюрингия's Office for the Protection of the Constitution считает правой экстремистской.

Говоря о неудачных результатах своей партии, Рамелов, главный кандидат от "Левых", сказал: "Нам нужно проанализировать последствия этой ситуации". Одновременно он похвалил высокую явку избирателей в Тюрингии: "Это最高ий показатель явки в истории штата".

После выборов Марио Вайгт, кандидат от ХДС, активно участвует в переговорах о формировании правительства с вождем Тюрингии Бодо Рамеловом. Несмотря на то, что ХДС finished behind AfD, которую Тюрингия's Office for the Protection of the Constitution считает правой экстремистской, Марио Вайгт продолжает играть значительную роль в политическом ландшафте, как признал Бодо Рамелов во время интервью на ARD.

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