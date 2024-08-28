- Рамелоу подчеркивает необходимость принятия мер, ориентированных на выборы в Тюрингии.

Левая партия продолжит инициативы, такие как предоставление третьего бесплатного года детского сада или разработка государственной корпорации по недвижимости, независимо от результатов выборов. Об этом заявили лидеры партии в Эрфурте во время представления своей 90-дневной программы. Бодо Рамелов, возглавляющий правительство меньшинства и являющийся основным кандидатом от Левой партии, заявил после выборов, что будет стремиться к переговорам между демократическими партиями для создания стабильного большинства правительства. Он открыт для обсуждений со всеми партиями, за исключением ультраправой АФД.

Рамелов, который находится у власти уже некоторое время, согласно различным опросам, имеет ограниченные шансы на переизбрание.

Политик от Левой партии Ян ван Акен, претендующий на пост федерального председателя, предсказывает лучшую результативность на выборах в ландтаг, чем предсказывают опросы. "Мы наберем обороты в конце", - сказал ван Акен RTL и ntv. "Мы точно добьемся 20 процентов". В настоящее время Левые набирают от 13 до 14 процентов, что меньше, чем 31 процент в 2019 году.

Ван Акен не исключает коалиции с Альянсом за прогресс и социальную справедливость (BSW), но выражает сомнения. "Министр-президент BSW? У них даже нет персонала для этого. Посмотрим, что будет после выборов".

Катя Вольф, кандидат в топы BSW в Тюрингии, исключила коалицию с АФД, но не с Левыми. "Это зависит от результатов выборов", - сказала она в подкасте "Berlin Playbook" Politico. Вольф: "Я не считаю это невозможным, если мы вместе сможем сформировать стабильное большинство в Тюрингии".

Рамелов обвинил Вольф в том, что после перехода из Левых в BSW она заявила, что ее цель - сдерживать АФД и его главного кандидата Бьёрна Хёкке, "но на самом деле она ослабила нас".

Левые, возглавляемые Ульрике Гранде-Рётиг в Тюрингии, хотят снизить расходы родителей на детский сад. Финансирование детских садов должно быть разделено между государством и муниципалитетами, сказал Рамелов. Цель состоит в том, чтобы постепенно сделать детский сад и образование полностью бесплатными в Тюрингии.

Гранде-Рётиг заявила, что Левые, находясь у власти в течение десяти лет, после выборов продолжат конструктивно работать над решением проблем штата в парламенте. "У нас есть ответственность за сохранение управляемости этого штата". Рамелов уточнил, что его партия не смогла реализовать несколько проектов из-за отсутствия большинства в правительстве меньшинства "красный-красный-зеленый".

К проектам, к которым привержены Левые, относятся создание государственной компании по развитию недвижимости, которое к 2030 году планирует построить около 1500 доступных квартир по аренде. Партия также планирует внести законопроект в ландтаг, чтобы препятствовать крупномасштабной покупке сельскохозяйственных земель инвестиционными компаниями. Кроме того, партия планирует ввести государственный билет по цене 28 евро для лиц в возрасте до 28 лет и создать центральное государственное управление по иммиграции, сказал сопредседательChristian Schaft.

Левые, находящиеся у власти в ландтаге Тюрингии, предложили создать государственную компанию по развитию недвижимости для строительства доступных квартир по аренде. Партия также планирует внести законопроект в ландтаг, чтобы предотвратить крупномасштабную покупку сельскохозяйственных земель инвестиционными компаниями.

Независимо от результатов выборов, Левая партия в ландтаге Тюрингии привержена продолжению своих инициатив, в том числе разработке государственной корпорации по недвижимости.

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