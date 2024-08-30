- Рамелоу не намерен уходить на пенсию.

Текущий министр-президент Тюрингии и главный кандидат Левой партии на выборах, Бодо Рамелов, не собирается уходить на тихую пенсию, если выборы в ленде не сложатся в его пользу. "Я - настойчивый пенсионер", - заявил 68-летний Рамелов агентству DPA в Эрфурте.

Достигнув пенсионного возраста и имея соответствующие документы, он намерен продолжать свою политическую карьеру, даже если не удастся получить третий срок на посту министра-президента.

Рамелов претендует на выдвижение Левой партии на выборах в ландтаг как фаворит и как прямой кандидат в Эрфурте. "Это означает, что я должен служить своим избирателям в ландтаге", - сказал он. независимо от того, выиграет ли он прямые выборы или получит место через список Левой партии, он приступит к выполнению своих парламентских обязанностей. "Я не тот, кто покидает корабль в трудные времена. Я доказал это как министр-президент".

Выборы в ландтаг Тюрингии в это воскресенье, как ожидается, дадут сложные большинства. Ранее проведенные опросы показывают, что АФД станет самой влиятельной партией. Красно-красно-зеленая коалиция Рамелова, которая правила с 2014 года с коротким перерывом и не имела собственного большинства с 2020 года, согласно опросам, имеет мало шансов на повторный срок.

Министр-президент Рамелов и его кабинет министров останутся на своих постах до формирования нового правительства. Однако даже как депутат он чувствует свою обязанность: "Я сделаю все возможное, чтобы в Тюрингии была установлена ​​большинство правительство, поддерживаемое демократическими партиями".

Рамелов был первым политиком Левой партии, возглавившим правительство земли. Он также инициировал образование трехпартийной коалиции в Германии.

Несмотря на то, что он, возможно, не получит третий срок на посту министра-президента на предстоящих выборах в ландтаг Тюрингии, Рамелов намерен продолжать свою политическую карьеру в ландтаге, подчеркивая свою обязанность служить своим избирателям. Даже при сложных большинствах и возможности того, что другая партия получит влияние, Рамелов привержен работе над установлением большинства правительства, поддерживаемого демократическими партиями, в Тюрингии.

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