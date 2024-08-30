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Федеральные земли ГерманииНовостиВыборы

Рамелоу не намерен уходить на пенсию.

Левый политик Бодо Рамelow стал первым главой правительства земли. Несмотря на возможность не удержать эту позицию после предстоящих выборов, он не планирует уходить на покой.

 and  Ann Bradley
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Лидер- alcalde Тюрингии Рамelow уже сформулировал стратегии на период после выборов.
Лидер- alcalde Тюрингии Рамelow уже сформулировал стратегии на период после выборов.

- Рамелоу не намерен уходить на пенсию.

Текущий министр-президент Тюрингии и главный кандидат Левой партии на выборах, Бодо Рамелов, не собирается уходить на тихую пенсию, если выборы в ленде не сложатся в его пользу. "Я - настойчивый пенсионер", - заявил 68-летний Рамелов агентству DPA в Эрфурте.

Достигнув пенсионного возраста и имея соответствующие документы, он намерен продолжать свою политическую карьеру, даже если не удастся получить третий срок на посту министра-президента.

Рамелов претендует на выдвижение Левой партии на выборах в ландтаг как фаворит и как прямой кандидат в Эрфурте. "Это означает, что я должен служить своим избирателям в ландтаге", - сказал он. независимо от того, выиграет ли он прямые выборы или получит место через список Левой партии, он приступит к выполнению своих парламентских обязанностей. "Я не тот, кто покидает корабль в трудные времена. Я доказал это как министр-президент".

Выборы в ландтаг Тюрингии в это воскресенье, как ожидается, дадут сложные большинства. Ранее проведенные опросы показывают, что АФД станет самой влиятельной партией. Красно-красно-зеленая коалиция Рамелова, которая правила с 2014 года с коротким перерывом и не имела собственного большинства с 2020 года, согласно опросам, имеет мало шансов на повторный срок.

Министр-президент Рамелов и его кабинет министров останутся на своих постах до формирования нового правительства. Однако даже как депутат он чувствует свою обязанность: "Я сделаю все возможное, чтобы в Тюрингии была установлена ​​большинство правительство, поддерживаемое демократическими партиями".

Рамелов был первым политиком Левой партии, возглавившим правительство земли. Он также инициировал образование трехпартийной коалиции в Германии.

Несмотря на то, что он, возможно, не получит третий срок на посту министра-президента на предстоящих выборах в ландтаг Тюрингии, Рамелов намерен продолжать свою политическую карьеру в ландтаге, подчеркивая свою обязанность служить своим избирателям. Даже при сложных большинствах и возможности того, что другая партия получит влияние, Рамелов привержен работе над установлением большинства правительства, поддерживаемого демократическими партиями, в Тюрингии.

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