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Рамелоу называет федеральные железнодорожные планы неискренними или нечестными.

 and  Mark Rodriguez
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- Рамелоу называет федеральные железнодорожные планы неискренними или нечестными.

Топ-политик Тюрингии Бодо Рамелов (из Левой партии) резко высказался о стратегии федерального правительства по увеличению уставного капитала Deutsche Bahn. Вместо этого он усилил давление на ликвидацию компании. "Это вершина лицемерия", - сказал Рамелов Spiegel, имея в виду бюджетный план, направленный на гарантированные инвестиции в инфраструктуру железных дорог. "Я никогда не думал, что якобы компания, действующая в общественных интересах, как Deutsche Bahn, может действовать как хедж-фонд", - добавил он, имея в виду свежее дочернее общество Bahn InfraGo, которое должно заниматься инфраструктурой и учитывать факторы общественных интересов в своих инвестициях. Рамелов назвал Deutsche Bahn "непрозрачным конгломератом, который теперь поддерживается за счет налогоплательщиков".

"Инфраструктуру должен управлять некоммерческий орган"

Рамелов остался непреклонным в своей кампании за расчленение Bahn. "Нам нужно отделить сеть от операций", - подчеркнул он. "Инфраструктуру должна контролировать и улучшать некоммерческая организация. DB AG и все ее дочерние компании должны быть преобразованы в публичное учреждение, а Закон о железнодорожном регулировании должен быть пересмотрен".

Федеральное правительство представило новый компромисс в проекте бюджета на 2025 год, чтобы смягчить бюджетный дефицит в несколько миллиардов евро. Это в основном достигается за счет перераспределения средств в государственной Deutsche Bahn, которая получит дополнительные 4,5 миллиарда евро в виде уставного капитала. Это не повлияет на правило дефицита и должно заменить прямые федеральные субсидии.

Ранее планировалось увеличить уставный капитал на 5,9 миллиарда евро. Это должно было позволить Bahn инвестировать в ремонт изношенной железнодорожной сети.

"Рамелов раскритиковал федеральное правительство за использование Deutsche Bahn как хедж-фонд, предложив управление инфраструктурой некоммерческой организацией".

"В свете своей позиции Рамелов выступал за преобразование DB AG и ее дочерних компаний в публичное учреждение, а Закон о железнодорожном регулировании должен быть пересмотрен для отделения сети от операций".

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