- Рамелоу критикует служанку за кампанию

За две с половиной недели до выборов в ландтаг Бодо Рамелов, министр-президент Тюрингии и кандидат от Левой партии, раскритиковал свою бывшую коллегу по партии Сахру Wagenknecht за предвыборную кампанию BSW в Тюрингии.

Wagenknecht "повсюду говорит о политической сделке: СДПГ в Саксонии вновь должна избрать Михаэля Кречмера (ХДС) министром-президентом, а в обмен ХДС должна сделать фрау Вольф министром-президентом Тюрингии", - пожаловался Рамелов газете "Тагесшпигель". "Так Сахра Wagenknecht уже отдает позиции до выборов". Рамелов сказал, что прочитал это "с удивлением".

В Тюрингии развернулась ожесточенная борьба между ХДС и СДПГ

По данным недавнего опроса Insa, проведенного Funke Medien в Тюрингии, СДПГ лидирует с 19 процентами, за ней следует Левую партию Рамелова с 16 процентами. Кандидат от СДПГ Катарина Вольф часто упоминается Wagenknecht как возможный министр-президент, если СДПГ опередит ХДС. Разница между христианскими демократами составляет всего два процентных пункта, согласно опросу Insa.

Рамелов поставил под сомнение решение Вольф в "Тагесшпигель". "Если СДПГ опередит, мы увидим, сможет ли фрау Вольф решить - или фрау Wagenknecht решит, что решит фрау Вольф", - сказал Рамелов. Обе, Wagenknecht и Вольф, когда-то были членами Левой партии.

Wagenknecht недавно сделала позиции по вопросам войны и мира условием для коалиции на уровне земли с СДПГ. Председатель земельного отделения СДПГ в Тюрингии Штефан Шютц также сигнализировал, что не собирается жертвовать своей позицией по этому вопросу. Новый ландтаг будет избран в Тюрингии 1 сентября.

Выборы в ландтаг Тюрингии приближаются 1 сентября, и Бодо Рамелов, министр-президент и кандидат от Левой партии, выразил озабоченность по поводу предложений Сахры Wagenknecht о политических сделках, которые могут повлиять на позиции в правительстве земли.

В преддверии выборов в ландтаг Тюрингии, где ХДС и СДПГ борются за победу, а Катарина Вольф часто упоминается как потенциальный министр-президент СДПГ, Рамелов поставил под сомнение решение Вольф, намекая на возможное влияние Wagenknecht на решения партии.

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