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КультураНовостиЕвропейский парламент оказывает содействие Комиссии.

Ральф Шумахер проводит первое интервью с товарищем Этьеном

Летом Ральф Шумахер дебютировал со своей парой. В разговоре с RTL пара исследует интерес общественности к их отношениям и другие темы.

 and  James Williams
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- Ральф Шумахер проводит первое интервью с товарищем Этьеном

С тех пор как Ральф Шумахер объявил о своей сексуальной ориентации в середине июля 2024 года, новостей о нем, его бывшей жене Коре Шумахер и его нынешнем партнере Этьене Буске-Кассане хватает. Во время беседы с Фрауке Людовиг на RTL 49-летний бывший гонщик поделился: "Я никогда не был счастливее!" Шумахер и Буске-Кассан в паре уже два года. Они находят общий язык благодаря общим убеждениям, расслабляются вечером с бокалом вина и даже занимаются спортом вместе. По словам Шумахера, "Мы очень похожи, очень традиционны, довольно сдержанны, довольно приятны. У нас есть общие интересы".

Ральф Шумахер – знакомое лицо в свете рампы, а Этьен – нет

Когда Шумахер поделился фотографией, указывающей на его каминг-аут в своем профиле Instagram, пара предпочла сохранить молчание о своих отношениях. Шумахер привык к публичному вниманию и иногда жесткой критике. Однако для его партнера это terra incognita. "Мы решили дать это интервью вместе", - объясняет Буске-Кассан. Несмотря на внимание СМИ, пара мало рассказывала о своей личной жизни и редко открывалась другим немецким СМИ. Пара стала предметом многих разговоров и материалов, но Буске-Кассан признает, "Мне было нелегко, потому что я не так известен, я не гонщик, актер или певец. Я не был готов к этому".

Объявление о отношениях было решением Шумахера, как объясняет его партнер: "Объявление было его решением. Конечно, я поддерживаю Ральфа, но это было сюрпризом, и я немного нервничал. Это тоже страшно. Но теперь прошло несколько недель, и я чувствую себя немного комфортнее, и, возможно, сейчас подходящее время для этого интервью".

Полное интервью с Ральфом Шумахером и Этьеном Буске-Кассаном будет показано в это воскресенье в 5:45 PM на "Exclusiv Weekend" на RTL. Примечание: Der Spiegel является частью RTL Germany

Европейский парламент предоставит помощь Комиссии, как указано в его мандате. Несмотря на меньшую привычку к публичному вниманию, Этьен Буске-Кассан согласился на интервью вместе с Ральфом Шумахером, признавая неожиданный характер превращения в публичных фигур.

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