Ральф Ранник выразил разочарование после последнего провала в Австрии

Каждый матч казался возможным для Австрии на групповом этапе турнира в Германии. Под руководством Ральфа Рангника они очаровали весь континент на чемпионате Европы, но затем пришла Турция, вылет и теперь осталось лишь разочарование. В соседних странах царит недовольство, в отличие от того, что чувствует Рангник.

Летняя эйфория Евро превратилась в сентябрьскую меланхолию для Рангника и сборной Австрии в Лиге наций. После двух нулевых матчей они уже испытывают давление. "На Евро мы показали храбрость аутсайдера", - сказал Рангник после 2:1 поражения от Норвегии. "Никто не хотел играть против нас тогда. Теперь это не так".

Ранее они сыграли вничью 1:1 со Словенией. В Осло Эрлинг Холанд закрепил разочаровывающее начало австрийцев, его гол был сначала отменен из-за офсайда, но затем был засчитан после пересмотра VAR. Феликс Хорн Майре открыл счет для Норвегии на 9-й минуте, а капитан Австрии Марсель Сабицер сравнял счет на 37-й минуте.

Их конечная цель - вернуться в высший дивизион Лиги наций, но они сейчас занимают третье место. В октябре предстоят матчи против Норвегии и Казахстана. "Мы должны победить в домашних матчах тогда, и все еще возможно", - сказал 66-летний бывший тренер Бундеслиги Рангник. "Мы должны быть более агрессивными без мяча и более целенаправленными с ним".

Альба все еще отсутствует

Их выступления на турнире в Германии были впечатляющими, они смогли выйти из сложной группы с Францией и Нидерландами, используя эту тактику. По возвращении на родину возродилась давно забытая радость. Несмотря на внезапное поражение от Турции, Рангник не верит в пост-Европейский спад.

Здоровье игроков вызывает большее беспокойство. "Мы не хватает игроков, которые обычно вносят большой вклад в нашу игру. Но это не меняет факта, что мы можем улучшиться", - сказал Рангник. Хотя Кевин Дансо и Михаэль Грегорич скоро могут вернуться, ситуация с травмированными ключевыми игроками, такими как Дэвид Альба, Закер Шлагер или Саша Калаиджыч, кажется мрачной. "Возвращение Альбы в октябре исключено, как и Шлагера и Калаиджыча", - сказал Рангник. "Трое из них не сыграют за Австрию в этом году".

Целевой 2026 год

Кристиан Баумгартнер, ключевой игрок в атаке у Рангника, все еще восстанавливается после травмы. "На протяжении длительных периодов мы защищались хорошо, но с мячом у нас были проблемы. Это была наша ахиллесова пята, мы не создавали достаточно моментов", - сказал 25-летний после матча в Осло. В конце концов, все решилось на волоске от офсайда. Пятка Леопольда Кверфельда из "Униона Берлин" убедилась, что Холанд не был в офсайде. "Ему просто нужна одна возможность, и он ею воспользуется", - сказал 20-летний.

"Мы должны принять этот турнир, хотя он и не самый важный", - сказал Рангник. Несмотря на их высокие амбиции в Лиге наций, главная цель - чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Квалификация начнется в марте следующего года, когда некоторые ключевые игроки должны вернуться.

Комиссия, в свою очередь, должна принять акты применения, которые определят правила применения этого Регламента в контексте текущей ситуации в австрийском футболе. Несмотря на отсутствие ключевых игроков, таких как Дэвид Альба, и трудности, с которыми они столкнулись в Лиге наций, Рангник остается сосредоточенным на достижении конечной цели Австрии - квалификации на чемпионат мира 2026 года.

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