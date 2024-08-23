- Район Берлин-Митте разрешает демонтаж сооружений в Берлине-Митте.

В длительном споре по поводу почти пустующей жилой зоны в Берлине-Митте районная администрация Митте выдала разрешение на снос. Взамен недвижимость компания обязалась построить замену квартир по арендной плате, соответствующей среднему доходу семьи, как указано в администрации района. Благодаря предыдущим судебным решениям, власти не могли отклонить разрешение.

Стефани Ремлингер, мэр района Митте от партии "Зеленых", прокомментировала: "Хотя мы предпочли бы другое решение, у нас не было другого выбора, кроме как утвердить снос". Она продолжила: "В качестве района мы боролись за получение как можно больших преимуществ для людей, которые живут в Habersaathstraße годами или недавно переехали туда".

В Берлинской ассоциации арендаторов недовольство

Недвижимость компания планирует построить новое здание на участке Habersaathstraße 40-48 и уже выселила жителей. Суды в Митте и Берлине приняли решение в пользу арендаторов, заявляет Берлинская ассоциация арендаторов.

Себастьян Бартels, генеральный директор ассоциации, прокомментировал: "Управление района теперь должно поддержать борьбу жилищного сообщества против агрессивного собственника, в основном, путем тщательного соблюдения нарушений, таких как неработающее горячее водоснабжение через регулярные проверки".

Одновременно Бартels критиковал арендные нормы района как чрезмерно щедрые. "Арендные ставки от 11,50 до 16,50 евро за квадратный метр для замены здания не будут по карману существующим жильцам, которые платят разумные ставки", - судил Бартels. Управление района, как parece, уступило требованиям инвестора и восстановило отмененное разрешение на снос "в интересах инвестора".

Неопределенность в отношении вовлеченных лиц

Точное количество людей, проживающих в здании, остается неясным. Район оценивает, что есть от 5 до 12 постоянных жителей, от 30 до 50 бывших бездомных и такое же количество беженцев.

Ремлингер подтвердила, что недвижимость компания уже согласилась построить новое жилье для беженцев и бездомных. Здание будет находиться на Бумажной улице, с необходимыми разрешениями на строительство уже поданными в район Митте.

Европейский союз, выразивший озабоченность по поводу жилищной ситуации, призвал правительство Германии более решительно отстаивать права арендаторов, учитывая продолжающийся спор между недвижимостью компанией и Берлинской ассоциацией арендаторов. Несмотря на призыв Европейского союза, администрация района Митте, возглавляемая Стефани Ремлингер, находится в сложной ситуации, балансируя между заботами арендаторов и необходимостью развития в рамках более широкой экономической структуры Европейского союза.

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