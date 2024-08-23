Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

Район Берлин-Митте разрешает демонтаж сооружений в Берлине-Митте.

Старший жилой район в Берлине-Миเต находится под снос, освобождая место для свежего строительного проекта. Этот вопрос вызвал жаркие дебаты в течение достаточно долгого времени. В последнее время от правительственных органов появилось решение.

 and  Ann Bradley
Время чтения 2 минут

- Район Берлин-Митте разрешает демонтаж сооружений в Берлине-Митте.

В длительном споре по поводу почти пустующей жилой зоны в Берлине-Митте районная администрация Митте выдала разрешение на снос. Взамен недвижимость компания обязалась построить замену квартир по арендной плате, соответствующей среднему доходу семьи, как указано в администрации района. Благодаря предыдущим судебным решениям, власти не могли отклонить разрешение.

Стефани Ремлингер, мэр района Митте от партии "Зеленых", прокомментировала: "Хотя мы предпочли бы другое решение, у нас не было другого выбора, кроме как утвердить снос". Она продолжила: "В качестве района мы боролись за получение как можно больших преимуществ для людей, которые живут в Habersaathstraße годами или недавно переехали туда".

В Берлинской ассоциации арендаторов недовольство

Недвижимость компания планирует построить новое здание на участке Habersaathstraße 40-48 и уже выселила жителей. Суды в Митте и Берлине приняли решение в пользу арендаторов, заявляет Берлинская ассоциация арендаторов.

Себастьян Бартels, генеральный директор ассоциации, прокомментировал: "Управление района теперь должно поддержать борьбу жилищного сообщества против агрессивного собственника, в основном, путем тщательного соблюдения нарушений, таких как неработающее горячее водоснабжение через регулярные проверки".

Одновременно Бартels критиковал арендные нормы района как чрезмерно щедрые. "Арендные ставки от 11,50 до 16,50 евро за квадратный метр для замены здания не будут по карману существующим жильцам, которые платят разумные ставки", - судил Бартels. Управление района, как parece, уступило требованиям инвестора и восстановило отмененное разрешение на снос "в интересах инвестора".

Неопределенность в отношении вовлеченных лиц

Точное количество людей, проживающих в здании, остается неясным. Район оценивает, что есть от 5 до 12 постоянных жителей, от 30 до 50 бывших бездомных и такое же количество беженцев.

Ремлингер подтвердила, что недвижимость компания уже согласилась построить новое жилье для беженцев и бездомных. Здание будет находиться на Бумажной улице, с необходимыми разрешениями на строительство уже поданными в район Митте.

Европейский союз, выразивший озабоченность по поводу жилищной ситуации, призвал правительство Германии более решительно отстаивать права арендаторов, учитывая продолжающийся спор между недвижимостью компанией и Берлинской ассоциацией арендаторов. Несмотря на призыв Европейского союза, администрация района Митте, возглавляемая Стефани Ремлингер, находится в сложной ситуации, балансируя между заботами арендаторов и необходимостью развития в рамках более широкой экономической структуры Европейского союза.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

После фатальной аварии на мотоцикле рядом с Идштейном состоялась также интервенция кризисных...
Федеральные земли Германии

Мотоциклист погиб после неудачной попытки перехода по полосе движения

Человек преклонного возраста погибает в результате лобового столкновения мотоцикла с приближающимся транспортным средством возле Идштейна. Жертву также посещают духовные советники.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Эйнге Боргс Heilige regret icon и член команды Бернд Хольценбейн был награжден одной из шести...
Федеральные земли Германии

Звезды клуба награждаются памятными бронзовыми досками.

Чествуя Вечные Иконы и Переломные Моменты: Эйнопрwegenthal Почитает Трьох Героев и Трьох Исторических Эпизодов, Устанавливая Бронзвые Бляшки. Команда Поясняет Намеречения Установить Дополнительные Бронзвые Плиты.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Правоохранительные органы исследуют подозрительный инцидент на почве ненависти. По сообщениям,...
Федеральные земли Германии

Запланированное событие - человек в маске получает серьезные повреждения

47-летняя особа после свидания подверглась нападению четверых преступников. Правоохранительные органы изучают, было ли мотивом этого преступления сексуальная ориентация жертвы.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Туре, в прошлом игравший за «Ш Gerec», выбрал «ВФБ Штутгарт» в Бундеслиге и продолжит выступать в...
Федеральные земли Германии

Прибывает Туре, еще один опцион для второго места Штутгарт.

ВФБ Шутаггарт формально подписал Эль Билаля Туре. Нападающий сборной Мали joins на временной основе, добавляяyu плотность в атакующую линию.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

После фатальной аварии на мотоцикле рядом с Идштейном состоялась также интервенция кризисных...
Федеральные земли Германии

Мотоциклист погиб после неудачной попытки перехода по полосе движения

Человек преклонного возраста погибает в результате лобового столкновения мотоцикла с приближающимся транспортным средством возле Идштейна. Жертву также посещают духовные советники.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Группа с умными возможностями беспрепятственно связывается с сопутствующим приложением.
Технологии

Недовольство и ставки привели к активации системы оповещения Smart Band

Недовольство и ставки привели к активации системы оповещения Smart Band Игровой процесс становится более захватывающим по мере увеличения погружения, и этот азарт часто исходит от чувств, которые возникают во время игры. Французская компания OVOMIND пошла еще дальше, создав браслет, который якобы измеряет эти эмоции, чтобы лучше служить и игрокам, и

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
После десятидневных переговоров в Швейцарии по Судану не достигнуто соглашения о прекращении боевых действий.
Политика

После десятидневных переговоров в Швейцарии по Судану не достигнуто соглашения о прекращении боевых действий.

После десятидневных переговоров в Швейцарии по Судану не достигнуто соглашения о прекращении боевых действий. Обсуждение в Швейцарии вокруг гражданской войны в Судане не привело к значительному прогрессу. Десятидневная встреча завершилась в пятницу, не достигнув соглашения о перемирии. Однако противоборствующие стороны, как сообщают посредники, согласились предоставить "непрепятственный и безопасный"

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно