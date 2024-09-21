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Райффайзен Банк решает покинуть белорусский рынок.

 and  Christian Meier
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Резервный банк Индии ожидает существенное ухудшение своей комбинированной прибыли в результате...
Резервный банк Индии ожидает существенное ухудшение своей комбинированной прибыли в результате отстранения от Белоруссии.

Райффайзен Банк решает покинуть белорусский рынок.

В России банк Raiffeisen Bank International (RBI), базирующийся в Вене, Австрия, в настоящее время работает в ограниченном режиме и временно продолжает операции через местную банковскую дочернюю компанию. Банк объявил о своем намерении продать свою белорусскую дочернюю компанию с убытком в десятки миллионов евро.

RBI удалось найти покупателя на свою белорусскую дочернюю компанию, с подписанием сделки о продаже 87,74% доли "Soven 1 Holding Limited", инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов. После завершения сделки, ожидаемой в четвертом квартале, RBI ожидает отрицательное влияние в размере €300 миллионов на свои консолидированные доходы, в основном из-за разницы между ценой продажи и ранее заявленной бухгалтерской стоимостью.

Банк также ожидает дополнительный отрицательный эффект в размере около €500 миллионов из-за "переклассификации в основном исторических валютных убытков", в настоящее время включенных в другие результаты. Коэффициент основного капитала банка, за исключением бизнеса в России, будет затронут примерно на 5 базисных пунктов из-за сделки.

Ограничения России

RBI уже сократил свой бизнес в России из-за давления Европейского центрального банка. Однако российский суд вынес временное постановление, запрещающее RBI продавать свою дочернюю банковскую компанию в России.

Даже если в краткосрочной перспективе удастся преодолеть правовые препятствия для выхода из России, продажа российского бизнеса для австрийцев не будет простой: им потребуется approval Russian leader Vladimir Putin для выхода из России, страны, находящейся в состоянии войны и международной изоляции. Более того, банку сначала нужно будет найти покупателя на свою российскую дочернюю банковскую компанию, который не находится под санкциями и готов войти на российский банковский рынок в условиях военной экономики.

Несмотря на продолжающиеся ограничения в России, Raiffeisen Bank International (RBI) все еще рассматривает возможность продажи своей российской дочерней компании, при условии преодоления правовых препятствий и поиска подходящего покупателя, который не находится под санкциями и готов работать в российском банковском секторе в текущих экономических условиях. Продажа бизнеса в России может оказать значительное влияние на общие доходы RBI, как показала убыточная продажа его белорусской дочерней компании.

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