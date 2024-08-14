Райан Рейнольдс рассказал о долгой борьбе своего покойного отца с болезнью Паркинсона.

В интервью журналу Люди актер «Дэдпул & Вулверин» сказал, что его семья, базирующаяся в Ванкувере, редко говорила о дегенеративном заболевании.

«Он сказал слово «Паркинсон» всего три раза, насколько я знаю, и один из них не мне», — сказал Рейнольдс. «Было много отрицания, много сокрытия».

Актер имел сложные отношения со своим отцом, Джеймсом, которого он описал как «человека, который не делится своими чувствами».

«Он был боксером, полицейским, жестким парнем. Я даже не помню, чтобы у меня когда-либо была настоящая беседа с моим отцом. Он был присутствующим отцом, никогда не пропускал футбольные матчи, но он просто не имел способности чувствовать или хотя бы делиться полным спектром человеческих эмоций», — вспоминал Рейнольдс.

Галлюцинации и бред были частью прогрессирующего заболевания, которое младший Рейнольдс сказал, что помогло увеличить разрыв с его отцом.

«В то время я просто думал, что мой отец теряет рассудок. Мой отец действительно скатывался в кроличью нору, где он боролся с дифференциацией между реальностью и вымыслом. И в результате все остальные в его жизни теряли твердую веру и доверие к его точке зрения. Он плел заговоры о том, что «это происходит» и что «эти люди могут быть против меня» или «этот человек хочет меня обмануть». И это было такое дикое отступление от человека, которого я знал и вырос с ним», — сказал Рейнольдс.

С тех пор, как его отец умер, Рейнольдс сказал, что он «постоянно собирает кусочки истории».

«Мне было очень легко упиваться идеей, что мой отец и я не видимся ни в чем и что настоящие отношения с ним невозможны. А теперь, будучи старше, я оглядываюсь назад и думаю, что это было мое нежелание в то время встретиться с ним там, где он был».

Теперь, будучи отцом четверых молодых детей с женой Блейк Лайвли, дочерьми Джеймс, Иnez и Бетти, и сыном по имени Олин, Рейнольдс сказал, что его дети дают ему перспективу.

«Для меня исцеление действительно приходит через мои отношения с моими собственными детьми, в то время как я беру некоторые вещи от моего отца, которые имеют огромную ценность. Мой отец имел невероятную честность. Он не лгал. [Теперь] я могу заполнить эти маленькие пробелы, которые, возможно, причиняли мне боль. Я могу появиться», — сказал он.

Несмотря на свой успешный карьерный путь в развлечениях, Райан Рейнольдс редко говорил о борьбе своего отца с болезнью Паркинсона, выбирая держать это в частной сфере семьи. Галлюцинации и бред, вызванные заболеванием, еще больше напрягли его отношения с отцом, делая различие между реальностью и вымыслом трудным.

Читайте также: