Рафаэль Надаль, озабоченный здоровьем, решил уйти из Кубка Лавера.

Разочарован сообщить, что не смогу принять участие в Лaver Cup в Берлине на следующей неделе, - сказал Надаль в заявлении.

"Это командное соревнование, и чтобы по-настоящему поддержать команду Европы, я должен поставить их потребности на первое место, и есть другие игроки, лучше подходящие для того, чтобы помочь одержать победу.

У меня есть множество замечательных, эмоциональных воспоминаний о Лaver Cup, и я действительно с нетерпением ждал встречи со своими товарищами по команде и поддержки Борна в его последний год в качестве капитана.

Желаю команде Европы удачи и буду болеть за них издалека".

Испанский игрок последний раз выступал на Олимпийских играх в Париже в 2024 году, где он уступил в втором раунде мужского одиночного разряда будущему чемпиону Новаку Джоковичу. Он также выступал в мужском парном разряде с соотечественником Карлосом Алькаразом, но они выбыли из четвертьфинала.

Laver Cup еще не объявил замену Надаля, присоединившись к Александру Звереву, Карлосу Алькарасу, Даниилу Медведеву, Касперу Рууду и Стефаноса Циципасу в команде Европы под руководством Борна Борга.

Надаль изначально объявил в апреле, что примет участие в этом году в Лaver Cup в Берлине, несмотря на то, что из-за проблем со здоровьем он отказался от участия в Открытом чемпионате США. Он последний раз выступал на турнире в 2022 году, выступая в паре с многолетним соперником Роджером Федерером в последнем матче Федерера.

В 2024 году Надаль смог принять участие только в одном турнире Большого шлема, Открытом чемпионате Франции, где он неожиданно выбыл в первом раунде от Александра Зверева.

После своего поражения Надаль намекнул на возможное отсутствие в следующем году, "Трудно об этом говорить. Я не полностью уверен, но это довольно вероятно, что это могло бы быть моим последним визитом сюда", - сказал он в интервью после матча.

"Это большая вероятность, что я не вернусь сюда, чтобы играть на Ролан Гаррос, но я действительно наслаждался этим опытом".

После травмы на Открытом чемпионате Австралии 2023 года 14-кратный чемпион "Ролан Гаррос" столкнулся с множеством травм и был вынужден пропустить большую часть прошлого года, готовясь к последнему году на туре.

В этом году Надаль принял участие только в семи турнирах, в том числе Открытом чемпионате Франции и Олимпийских играх, но так и не смог вернуть форму бывшего первого номера мира, имея рекорд 12-7.

Несмотря на свои нынешние трудности, Надаль всегда был страстным поклонником командных видов спорта и их важности в создании товарищества среди игроков.

К сожалению, несмотря на свою любовь к спорту, он считает, что для команды Европы будет лучше полагаться на игроков с более высокой вероятностью одержать победу.

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