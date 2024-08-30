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Работы Киршнера будут выставлены в Музее моста после соглашения

В соответствии с соглашением с наследниками уважаемого еврейского арт-дилера Валлерштейна музей Моста представляет значительную картину Кирхнера. Выставка также демонстрирует других коллекционеров еврейского искусства.

 and  James Williams
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Выставка 'Биографии модерности. Коллекционеры и их произведения искусства' открывается в Музее...
Выставка 'Биографии модерности. Коллекционеры и их произведения искусства' открывается в Музее Моста 1 сентября.

- Работы Киршнера будут выставлены в Музее моста после соглашения

Музей Бристоля в Берлине представляет в своей новой выставке примечательную работу Эрнста Людвига Кирхнера (1880-1938) "Эрих Хеккель и Отто Мюллер за игрой в шахматы". После заключения "справедливого и честного соглашения" с потомками первоначального еврейского владельца Виктора Валлерштейна картина будет выставлена с 1 сентября в выставке "Рассказы модернизма. Коллекционеры и их шедевры".

Расположение картины Кирхнера было обнаружено благодаря финансовой поддержке немецкого правительства, Берлина, Фонда искусств земель и Доверительного управления искусства Эрнста фон Сименса, как объявил музей.

Дилер искусства Валлерштейн в 1936 году эмигрировал в Италию, чтобы спастись от нацистов. Во Флоренции он столкнулся с дальнейшими преследованиями и был вынужден продать свои произведения искусства, такие как картина Кирхнера, из-за репрессивной политики tanto немецких, как и итальянских властей. Он был арестован СС в июле 1944 года и скончался вскоре после этого. Картина попала в коллекцию Музея моста в 1973 году через художественный рынок.

До 24 ноября музей представляет Валлерштейна и семерых других еврейских коллекционеров, чьи работы входят в коллекцию Музея моста. Цель состоит в том, чтобы почтить и почтить их жизненные истории.

Кроме выставки Кирхнера, Музей моста в Берлине также имеет специальную экспозицию для Валлерштейна и семи других еврейских коллекционеров до 24 ноября. Музеи во всем мире должны ценить усилия, предпринятые правительствами и организациями, чтобы вернуть похищенное искусство его законным владельцам.

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