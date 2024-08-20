- Работодатели металлургической отрасли столкнулись с экономическим спадом

В преддверии предстоящих переговоров о зарплате, которые состоятся через три недели, металлургическая и электротехническая промышленность Северного Рейна-Вестфалии звучит тревогу по поводу экономики. Согласно Ассоциации металлургической и электротехнической промышленности Северного Рейна-Вестфалии, базирующейся в Дюссельдорфе, почти каждый сектор в крупнейшей промышленной отрасли земли сталкивается с продолжающимся экономическим спадом. Шестимесячные показатели показывают дефициты по сравнению с прошлым годом, с падением производства на 8,8%, заказов на 7,9% и продаж на 7,7%. Йоханнес Пёттинг, главный бизнес-менеджер, назвал ситуацию "серьезным экономическим кризисом". Он указал, что многочисленные конкурентные преимущества вынуждают компании принимать все больше инвестиционных решений против немецких локаций.

Рабочие места: начинаются увольнения

Этот тренд также имеет последствия для занятости, которая оставалась стабильной до глубокой весны 2023 года. "Теперь увольнения становятся все более распространенными в многочисленных компаниях в результате плохой экономической конъюнктуры", - подчеркнул Пёттинг.

Чтобы повысить конкурентоспособность, переговорщики по зарплате в металлургической и электротехнической промышленности играют важную роль на предстоящих переговорах в сентябре. Они ответственны за 700 000 сотрудников этой отрасли в Северном Рейне-Вестфалии.

Ассоциация призывает к "совместной ответственности"

Требования IG Metall в этом контексте считаются чрезмерными Пёттингом. "Прибавка к зарплате в 7% существенно увеличит затраты на рабочую силу, ухудшит конкурентное положение наших внутренних локаций, перегрузит многие компании и создаст серьезное давление на рабочие места", - заявил он. Во время переговоров более важно, чем когда-либо, действовать ответственно вместе. "Мы должны убедиться, что дальнейшие рабочие места не угрожаются из-за чрезмерной зарплатной политики", - добавил он.

Начальник районного отделения IG Metall в Северном Рейне-Вестфалии Кнут Гизлер в начале июля заявил, что требование профсоюза учитывает давление инфляции, которое испытывали сотрудники в течение последних двух лет. "Однако оно также учитывает значительно различающиеся экономические ситуации разных секторов", - объяснил он.

Первое заседание переговоров в Северном Рейне-Вестфалии запланировано на 12 сентября. Коллективный договор истекает 30 сентября. Обязательство мира заканчивается 28 октября 2024 года. После этого могут быть выданы предупреждения о забастовке.

Несмотря на экономические вызовы, некоторые компании рассматривают возможность "бегства на дно" из-за увеличения затрат на рабочую силу. Это было выражено Йоханнесом Пёттингом, который подчеркнул, что прибавка к зарплате в 7% может перегрузить многие компании и угрожать занятости.

В свете этих финансовых давлений важно продвигать сотрудничество во время переговоров о зарплате, чтобы предотвратить дальнейшую потерю рабочих мест. Эта совместная ответственность поможет сохранить конкурентоспособность металлургической и электротехнической промышленности, гарантируя более устойчивое будущее для 700 000 сотрудников этой отрасли в Северном Рейне-Вестфалии.

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