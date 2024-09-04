- Работники завода Volkswagen в Баунатале выражают разочарование и ужас, сообщает IG Metall.

Работники завода Volkswagen в Баунатале, Северный Гессен, выразили свой гнев и разочарование на встрече, как сообщает IG Metall. Причиной их недовольства стали ужесточенные мероприятия по сокращению расходов компании, в том числе потенциальное закрытие завода в трудные времена, что они с трудом понимают.

На прошлой неделе Volkswagen, крупнейший автопроизводитель в Европе, объявил, что закрытие заводов и увольнения теперь являются частью мер по сокращению расходов для своего основного бренда, Volkswagen. Завод в Баунатале, на котором работает около 15 500 человек, является крупнейшим заводом по производству компонентов в группе Volkswagen и является крупнейшим работодателем в Северном Гессене. На этом заводе производятся значительные объемы электрических приводов.

Рабочий совет завода в Касселе видит его как очень прогрессивное предприятие. Представитель центрального рабочего совета заявил: "Мы были пионерами в преобразовании нашего завода по производству компонентов, возможно, даже раньше, чем наши конкуренты". С 2016 года завод был развит как центр excellence для электроприводов. Недавно Кассель получил контракт на центр excellence для крупных отливок, что является важным требованием для будущих рамок батарей. Самый известный продукт для двигателей внутреннего сгорания, двойное сцепление, больше не нужен для электромобилей.

Ранняя смена на электромобильность доказала свою эффективность. Представитель сказал: "Из-за смены привода около 70 процентов первоначальной стоимости, связанной с приводом двигателя внутреннего сгорания, сократится в наших заводах Volkswagen по производству компонентов в ближайшее или долгосрочное время". Это подчеркивает важность новых бизнес-полей, которые дополняют и потенциально могут заменить существующие в зависимости от расширения электромобильности.

Диетцель, представитель профсоюза, не считает, что завод в Баунатале находится на грани. Однако он обеспокоен тем, что отсутствие инвестиций в это место может представлять серьезную угрозу для рабочих мест в долгосрочной перспективе. Руководство компании готово к диалогу, но при условии, что совет "придет в себя". Диетцель заявил: "Конфликт не нашего создания, но если он будет навязан, мы встретим его". Он также видит меры по сокращению расходов как "сценарий угрозы" в преддверии предстоящего раунда переговоров о зарплате в металлургической и электротехнической промышленности осенью.

Министр экономики Гессена Кавех Мансури (СДПГ) также присутствовал на встрече, как сообщил Диетцель. Министр выразил свое удивление и сослался на свой визит на сайт несколько недель назад во время своего летнего тура. Во время этого визита не обсуждались такие темы, как потенциальное закрытие завода и увольнения. Более того, на заводе в Баунатале недавно было принято более 800 временных рабочих.

Несмотря на объявление Volkswagen о закрытии заводов и увольнениях в качестве части мер по сокращению расходов для своего основного бренда, Volkswagen, завод в Баунатале, признанный крупнейшим работодателем в Северном Гессене, продолжает играть значительную роль в производстве электрических приводов и крупных отливок для будущих рамок батарей. Возможное влияние этих мер по сокращению расходов на рабочие места на заводе вызывает обеспокоенность у представителей рабочего совета и профсоюзных представителей.

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