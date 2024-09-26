Работники портов штата Мэн готовятся к началу забастовки во вторник, что может привести к сбоям в цепочке поставок и увеличению расходов.

Возможная забастовка может парализовать перевозку множества товаров через пирсы почти всех значительных грузовых портов на Восточном и Мексиканском побережьях. Это включает в себя продукты, начиная от бананов и заканчивая европейским вином и спиртными напитками, а также одеждой, игрушками, товарами для дома и европейскими автомобилями. Кроме того, поток необходимых компонентов, требуемых для поддержания работы американских фабрик и сохранения рабочих мест, также может быть нарушен.

Одна из сторон, вовлеченных в эти переговоры, - Ассоциация морских перевозок США (USMX), представляющая крупные иностранные судоходные компании, а также операторов терминалов и портовые власти. Они сталкиваются с угрозой забастовки от Международной ассоциации докеров (ILA), которая представляет около 85 000 членов в целом.

Хотя профсоюз заявляет, что под контрактом находится около 50 000 членов, USMX утверждает, что фактическое количество рабочих мест в портах ближе к 25 000, что означает, что не хватит работы для всех членов профсоюза на ежедневной основе.

Если члены профсоюза решат выйти на забастовку, как многие ожидают, это приведет к закрытию около тридцати мест в fourteen портовых властях на Восточном и Мексиканском побережьях.

Длительность забастовки может привести к дефициту tanto потребительских, так и промышленных товаров, что, в свою очередь, может снова поднять цены и отрицательно сказаться на экономике, которая в настоящее время восстанавливается после всплеска инфляции, вызванной пандемией.

Кроме того, прекращение поставок необходимых компонентов для американских фабрик может привести к сбоям в их работе и даже к временным увольнениям.

Влияние на импорт и экспорт

Среди портов, которые могут быть затронуты, - Порт Нью-Йорка и Нью-Джерси, который входит в тройку самых загруженных портов по объему грузов. Кроме того, они управляют специализированными портами.

Например, Порт Уилмингтон в Делавэре, часто называемый главным банановым портом страны, обрабатывает значительную часть любимого фрукта страны. Порт Балтимора, временно закрытый ранее в этом году из-за обрушения моста Кэй, когда он был поражен контейнеровозом, обрабатывает наибольший объем импорта автомобилей в США. Кроме того, Порт Чарльстон обрабатывает выходящие поставки SUV, произведенных на заводе BMW в Южной Каролине, который экспортирует больше автомобилей за рубеж, чем любой другой американский завод.

Хотя последний раз ILA бастовала против этих портов в 1977 году, мирный труд помог этим портам захватить существенную долю рынка у западных портов, которые традиционно ассоциировались с более напряженными трудовыми отношениями.

Профсоюз заверил, что они будут продолжать обрабатывать военные грузы даже во время забастовки, и что пассажирские суда останутся незатронутыми. Однако танкеры и суда, перевозящие сжиженный природный газ, обычно направляются в объекты, не затронутые забастовкой. Остальные порты на обоих побережьях, однако, могут быть отрицательно затронуты.

В случае короткой забастовки финансовый удар, скорее всего, будет минимальным, по словам Патрика Андерсона, президента Anderson Economic Group, исследовательской фирмы из Мичигана, имеющей опыт оценки затрат на такие сбои, как остановки работы. Но длительная забастовка в течение нескольких недель или месяцев может привести к серьезным экономическим последствиям.

"Мы будем исследовать незнакомые территории", - сказал он.

Положения переговоров

USMX называет требования профсоюза необоснованными. В заявлении на этой неделе управляющая группа выразила готовность к переговорам, но подчеркнула отсутствие интереса ILA в настоящее время.

USMX вела переговоры о повышении зарплаты на более чем 40% в течение шестилетнего контракта, как сообщил источник, знакомый с переговорами. В отличие от этого, ILA, как сообщается, добивается повышения зарплаты на $5 в час каждый год, что эквивалентно немедленному увеличению заработной платы на 12,8% по текущей максимальной ставке $39 в час. Если это повышение зарплаты на $5 в час будет продолжено ежегодно, это приведет к общим увеличениям заработной платы на 77% в течение срока действия контракта.

Профсоюз воздержался от комментариев по поводу требования о повышении зарплаты на $5 в час, но заявляет, что это эквивалентно среднему годовому увеличению заработной платы примерно на 10%, что считается разумным, учитывая прибыли отрасли.

"Мои члены ILA не примут оскорбительные предложения, которые ничего не значат, учитывая работу, выполняемую моими членами ILA-причальными рабочими, и миллиарды долларов прибыли, получаемой компаниями от их труда", - сказал Гарольд Даггетт, международный президент и главный переговорщик ILA, в заявлении.

Тарифы на морские перевозки резко возросли во время и после пандемии, в результате сбоев в цепочке поставок и роста спроса. Аналитик Джон Маккоун оценивает, что отрасль заработала более 400 миллиардов долларов прибыли с 2020 по 2023 год, что, как считается, больше, чем вся отрасль когда-либо зарабатывала с момента внедрения контейнеров в 1957 году.

В прошлом судоходные компании были готовы платить, чтобы сохранить мирный труд, сказал Питер Тиршвелл, вице-президент глобальной разведки и аналитики S&P Global Market Intelligence и председатель конференции TPM по судоходству.

"Они считали, что зарабатывают прибыль, когда грузы перевозятся, и не хотели нарушать равновесие", - сказал он.

Однако Тиршвелл выразил озабоченность по поводу недавнего американского законодательства, которое линии судоходства против, а также враждебность Федеральной администрации морского транспорта, американского регулятора отрасли. Кроме того, угроза тарифов, которые могут ограничить торговлю в случае победы республиканца Дональда Трампа на выборах, добавляет к их опасениям.

"Они начали воспринимать США как недружественную страну", - сказал Тиршвелл.

Между тем, профсоюз видит недавние прибыли как возможность завоевать существенные повышения заработной платы, которых они не смогли добиться в прошлом.

Некоторые бизнесы, в частности розничные торговцы, активно накапливают свой товарный запас в преддверии 1 октября, как заявилJonathan Gold, вице-президент по цепочке поставок и таможенной политике в Национальной федерации розничной торговли. Они спешат вывести свои контейнеры из портов до срока, чтобы избежать задержек. ОднакоGold предупреждает, что даже с надлежащим планированием будут перебои.

"Один день спора занимает три-пять дней, чтобы оправиться", - заявилGold.

NRF входит в число более 200 бизнесов, которые направили письмо в Белый дом на этой неделе, призывая администрацию Байдена предотвратить возможную забастовку. Страна сильно зависит от этих портов как для импорта, так и для экспорта.

"Последнее, что нужно цепочке поставок, корпорациям и сотрудникам, - это забастовка или другие перебои из-за продолжающихся трудовых переговоров", - говорится в письме.

Хотя письмо не содержит конкретных указаний, оно намекает на то, что президент Джо Байден должен использовать свои полномочия в соответствии с актом Тафта-Харли для быстрого разрешения забастовки - подобно президенту Джорджа Буша, который прекратил 11-дневную забастовку профсоюзных работников на западных портах в 2002 году.

Экономисты считают, что президент Байден, возможно, примет это решение вопреки сильной оппозиции профсоюзов.

"Вероятность забастовки на восточных и портах Мексиканского залива маловероятно приведет к значительным экономическим потрясениям. Мы ожидаем, что, учитывая близость к выборам и предыдущие отказы, у президента Байдена будет мало вариантов, кроме вмешательства", - заявилBradley Saunders, экономист Северной Америки в Capital Economics, в своем примечании на этой неделе.

Тем не менее, администрация Байдена еще не объявила о своих планах вмешаться.

Применение акта Тафта-Харли может не понравиться лидерам профсоюзов за пределами ILA, и Байден, который сделал историю, стоя на пикете во время забастовки United Auto Workers в прошлом году, гордится своей профсоюзной позицией.

Однако вмешательство в интересах иностранных судоходных линий и против американских рабочих-профсоюзников также может повлечь за собой политические риски. Тем не менее, бездействие и разрешение забастовки, которая может нарушить экономику США и повысить цены на некоторые товары, также повлечет за собой политические последствия.

Кроме того, если Байден приказать прекратить забастовку, неясно, насколько гладко будут работать операции в портах. Работники могут замедлить движение грузов, строго следуя правилам контракта, как показано в видео Daggett для членов ILA. Если их заставят вернуться, Daggett предложил, что они будут обрабатывать лишь небольшую часть своего обычного объема грузов.

Наконец, судоходные линии осведомлены о проблеме с принуждением профсоюза вернуться на работу, как заявилTirschwell.

"Высокопоставленный исполнительный директор судоходной компании сказал мне вчера: 'Если они вернутся на работу, они могут сделать жизнь несчастной для всех'", - заявил он.

Возможная забастовка может существенно повлиять на бизнес-операции американских фабрик, так как поток необходимых для их функционирования компонентов может быть нарушен. Это может привести к временным увольнениям.

Порт Нью-Йорка и Нью-Джерси, один из трех самых загруженных портов по объему грузов, может быть серьезно затронут забастовкой, что может повлиять на импорт и экспорт различных товаров, в том числе бананов, европейских автомобилей и т.д.

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