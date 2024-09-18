Работники часто посещают физическое место работы.

По данным исследования, проведенного компанией Jones Lang LaSalle (JLL), сотрудники в крупных немецких городах стали чаще посещать свои офисы. В среднем, сотрудник проводит в офисе около 3,6 дня в неделю, что близко к норме до пандемии (4 дня).

Также наблюдается рост уровня заполняемости офисов, который достиг 72% (по сравнению с 63% годом ранее и 79% до пандемии). Это было выявлено в опросе, проведенном в июне среди 1530 офисных сотрудников.

"Мы видим растущее давление на сотрудников для возвращения в офис, и все больше компаний устанавливают определенное количество дней посещения офиса", - сказал Хельге Шёнманн, эксперт по исследованиям JLL Германия. Эта тенденция наблюдается даже среди сотрудников, которые имеют возможность работать удаленно из дома.

Рост посещаемости офисов наблюдается во многих отраслях, в том числе в секторе IT, традиционно популярном для удаленной работы, а также в финансах и услугах. Однако в секторах консалтинга и страхования наблюдается небольшое снижение по сравнению с прошлым годом. В розничной торговле, транспорте, логистике и туризме наблюдается стагнация посещаемости офисов.

JLL не ожидает быстрого возврата к полной пятидневной рабочей неделе в ближайшей и среднесрочной перспективе. Вместо этого, Шёнманн предсказывает сдвиг фокуса: "В ближайшие годы дискуссия о работе на дому может перерасти в более глубокую дискуссию о переходе на четырехдневную рабочую неделю".

Однако Мюнхенский институт Ifo не ожидает значительной тенденции возвращения в офисы при рассмотрении Германии в целом. Недавно Ifo заявило, что работа из дома "далека от угасания", и сотрудники работают из дома 17% своего времени, согласно опросу компаний. Эта цифра осталась неизменной по сравнению с прошлым годом.

Несмотря на рост посещаемости офисов, кризис коронавируса по-прежнему представляет вызовы для многих компаний. Многие сотрудники продолжают работать из дома частично, и JLL ожидает сдвига в сторону принятия четырехдневной рабочей недели вместо быстрого возврата к пятидневной рабочей неделе.

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