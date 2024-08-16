- Работник перевернул машину и умер в больнице

Водитель в Тодтнау (район Вальдшут) перевернулся на строительном vehicles и later died в больнице. 56-летний мужчина перевозил землю на так называемом "колесном самосвале" - большом, моторизованном тачке. На спуске по асфальтированной лесной дороге мужчина потерял control над vehicle по неизвестным причинам, как сообщили в полиции. Vehicle перевернулось, и водитель был выброшен из кабины. 56-летнего мужчину доставили в больницу вертолетом после аварии в четверг, где он скончался несколько часов спустя.

Строительное vehicle, ответственное за авария, было колесным самосвалом. Несмотря на попытку перевозки земли по асфальтированной лесной дороге, работник, к сожалению, потерял control над vehicle.

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