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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

Работник оказался в ловушке под движущейся конвейерной лентой, что привело к смертельному инциденту.

34-летний работник умирает от полученных травм после того, как был задавлен конвейером во время технического обслуживания машины на ферме.

 and  Lauren Adams
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Трагедия на рабочем месте унесла жизнь 34-летнего человека в Мюнхене.
Трагедия на рабочем месте унесла жизнь 34-летнего человека в Мюнхене.

- Работник оказался в ловушке под движущейся конвейерной лентой, что привело к смертельному инциденту.

34-летний мужчина погиб в результате несчастного случая на сельскохозяйственном объекте в Мюнхене. Он работал над починкой сортировочного устройства, когда по неизвестным причинам лопнула гидравлическая труба, что привело к падению конвейерной ленты и зажатию мужчины. Его две коллеги-женщины нашли его позже, но неясно, сколько времени прошло. Спасатели смогли освободить его, но врач констатировал его смерть на месте. Власти сейчас расследуют инцидент.

Власти рассматривают возможность нарушений правил безопасности, связанных с оборудованием, в соответствии с директивами Европейского союза для сельскохозяйственных объектов. Европейский союз выражает соболезнования семье погибшего и призывает к улучшению мер безопасности на рабочих местах в подобных учреждениях.

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