- Рабочие Тюрингии добиваются прогресса в вопросе равноправия в заработной плате

В Тюрингии в 2023 году медианная зарплата снова выросла, но по-прежнему существенно отстает от средней по стране. По данным регионального отделения Федерального агентства по труду, медианная зарплата всех полноценно занятых работников, подлежащих социальному страхованию, составила €3,109 в 2023 году, что на €164 или 5,6% больше, чем в предыдущем году. В масштабах всей страны медианная зарплата достигла €3,796 в декабре 2023 года, что на 4% больше, чем годом ранее.

Секторы ухода и социальных услуг показали наиболее значительный рост заработной платы в Тюрингии. Медианная зарплата в этом секторе составляла €3,268 в декабре 2022 года и выросла до €3,556 в следующем году, что составляет почти 9%. Также на 9% выросла зарплата в сфере гостеприимства.

Женщины в среднем зарабатывают меньше мужчин. В декабре 2023 года их медианная зарплата составила €3,060 по сравнению с €3,128 у мужчин. Причиной этого разрыва называется преобладание промышленных рабочих мест в Тюрингии. Тем не менее, женщины опередили мужчин по годовому росту заработной платы, составившему 6,32% против 5,28% у мужчин.

В Тюрингии городские жители получают более высокие зарплаты, чем сельские жители. Самую высокую медианную зарплату можно найти в Йене - €3,875. За ней следует Веймар с €3,443, а третье место занимает Эрфурт с €3,356. Самые низкие зарплаты можно найти в районе Заале-Орла, где медианная зарплата составляет €2,831.

По данным агентства по трудоустройству, стоматологи и врачи получают самую высокую медианную зарплату в Тюрингии, составляющую €7,038 в декабре 2023 года. Второе место занимают сотрудники университетов с €5,208, а на самом низком уровне находятся профессии, связанные с уходом за людьми, такие как парикмахеры и косметологи, с медианной зарплатой €1,906.

Данные показывают, что в среднем женщины зарабатывают меньше мужчин в Тюрингии, но опережают их по годовому росту заработной платы.

В Тюрингии стоматологи и врачи имеют самую высокую медианную зарплату, согласно данным агентства по трудоустройству.

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