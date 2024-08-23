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Федеральные земли ГерманииНовостиМужчины и мальчики

Рабочий погиб после трагического обрушения лесов

Пять человек заняты своей задачей на временном помосте в шахте лифта, проходящей капитальный ремонт, когда каркас неожиданно обрушается. К сожалению, не все успевают убежать до катастрофы.

 and  Katherine Bradley
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Два дополнительных члена команды получили незначительные травмы и понадобилась медицинская помощь...
Два дополнительных члена команды получили незначительные травмы и понадобилась медицинская помощь после инцидента.

- Рабочий погиб после трагического обрушения лесов

Следуя за падением гигантской, примерно 40-метровой лестницы на строительной площадке в Мюнхене, рабочий к сожалению скончался от полученных травм. Трое дополнительных мужчин были доставлены в больницы после инцидента, как сообщается.

Планы по извлечению тела погибшего рабочего, оказавшегося под завалами, запланированы на более позднее время в течение дня. Прежде чем это произойдет, строительная площадка, на которой ведется строительство шахты лифта, должна быть обеспечена безопасностью.

К сожалению, инцидент произошел в четверг днем, когда на площадке находилось пять человек. К сожалению, один из них не смог покинуть опасную зону достаточно быстро и оказался под завалами, что привело к его гибели. На месте присутствовала команда управления кризисными ситуациями, чтобы оказать помощь нескольким коллегам, которые стали свидетелями инцидента. Полиция в настоящее время расследует обстоятельства обрушения лестницы.

Команда управления кризисными ситуациями оказала помощь и другим лицам, находившимся на строительной площадке, в том числе и мужчинам. После расследования власти опубликуют официальный отчет о количестве мужчин, присутствовавших во время аварии.

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 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Лица, имеющие действительные документы для путешествий, имеют право посещать многие страны.
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В Гамбурге проживает около 6000 человек афганского происхождения, имеющих немецкое гражданство.

Беженцы, зарегистрированные в Германии, имеют право путешествовать в другие страны при наличии разрешения на поездку, хотя посещения их родной страны могут представлять собой вызов. Многие люди носят такое разрешение в Гамбурге.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно