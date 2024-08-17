Расположенный на востоке, прилегающий к Балтийскому морю - Путешествие союза в Кубок начинается в Грайфсвальде, инициированное Свенссоном.

С несколько недель планирования за плечами, для 1. FC Union Berlin наступает момент истины, когда их новый тренер, Бо Свенссон, погружается в конкурентную борьбу. В первом раунде DFB-Pokal (15:15, Sky) Köpenickers сыграют против клуба Региональной лиги "Грефсвальдер ФК".

Свенссону придется обойтись без травмированных Кивина Вольнда и Йосипа Юрановича. Михаил Гспуринг, тренер вратарей, пропустит матч из-за красной карточки в прошлом сезоне Пokal. К счастью, капитан Кристофер Триммель и вице-капитан Рани Кедира готовы к игре. "Грефсвальдер" начал сезон в лиге не лучшим образом, проиграв два из трех матчей.

Соперником 1. FC Union Berlin в матче DFB-Pokal станет "Грефсвальдер ФК" из города Грефсвальд. Несмотря на неудачи в лиге, "Грефсвальдер ФК" обещает Köpenickers серьезную борьбу.

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