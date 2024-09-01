Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиКубок ФФБ

Путешествие Берлина в Билефельд: столкновение между Берлинской "Гертой" и Гейденхаймом

Ранее любимая, теперь с домашним преимуществом: " UNION" и " Hertha" оцените свои шансы на vorwiegend вигрыш в Кубке DFB. Олимпийский медалист добавляет возможность.

 and  Max Becker
Время чтения 2 минут
Финал кубкового соревнования запланирован на 24 мая 2025 года в Берлине.
Финал кубкового соревнования запланирован на 24 мая 2025 года в Берлине.

- Путешествие Берлина в Билефельд: столкновение между Берлинской "Гертой" и Гейденхаймом

Трёхкратная олимпийская чемпионка по 3x3 баскетболу Соня Грайнахер привносит интригующие испытания для футбольных команд Берлина. 1. FC Union встречается с командой третьего дивизиона Арминия Bielefeld в Кубке Германии. Hertha BSC играет против команды Бундеслиги 1. FC Heidenheim во втором раунде на Олимпийском стадионе. Это произошло в воскресенье в немецком футбольном музее в Дортмунде.

Интересно, что Hertha провела всего два матча против Heidenheim за всю историю - оба в кубковых соревнованиях. В первом раунде в 1979 году Berliners одержали победу со счётом 4:0, а в 2016 году в четвертьфинале - 3:2. Когда Heidenheim вышел в Бундеслигу в прошлом году, Hertha вылетела во второй дивизион - таким образом, они избежали встречи друг с другом.

"Играть под прожекторами против команды Бундеслиги - вот что делает это захватывающим! Факт остаётся фактом: вы играете в Кубке, чтобы победить и выйти в следующий раунд," - сказал главный тренер Hertha Кристиан Фель. Летом Berliners подписали Кивина Сессу из Heidenheim.

Унион не побеждал в Билефельде уже 14 лет

Унион уже не раз бывал в Билефельде. Их последняя победа там была в 2010 году во второй лиге со счётом 2:1. С тех пор у Köpenickers было пять ничьих и два поражения в семи матчах в Билефельде. Тем не менее, фаворитом остаётся Унион.

"Билефельд показал в первом раунде против Hannover 96, что они не легкая добыча дома. Наша цель - выйти в следующий раунд, поэтому мы будем готовиться к сопернику как обычно," - сказал управляющий директор Униона Хорст Хельдт.

В первом раунде Унион под руководством Бо Свенссона победил 1:0 над Greifswald FC. К удивлению всех, Билефельд обыграл Hannover 96 со счётом 2:0. Hertha победила Hansa Rostock 5:1. Соперник Хайденхайм победил FC 08 Villingen 4:0.

Финал 24 мая 2025 года

Матчи второго раунда состоятся 29 и 30 октября 2024 года. Финал Кубка пройдёт 24 мая 2025 года в Берлине на Олимпийском стадионе.

Кубок Германии представляет собой возможность для 1. FC Union проверить свои силы против команды третьего дивизиона Арминия Bielefeld, с которой они не побеждали в Билефельде уже 14 лет. В то же время Hertha BSC, которая встречалась с 1. FC Heidenheim только в кубковых соревнованиях, стремится выйти в следующий раунд, имея в истории победы над Хайденхаймом в Кубке Германии.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Хубер объясняет негативную атмосферу в Германии действиями партии зеленых.
Федеральные земли Германии

Хубер объясняет негативную атмосферу в Германии действиями партии зеленых.

После выборов в Саксонии и Тюрингии рассматривается среднестатистическое развешивание коалиций. Продолжительно, секретарь стат-секретарь ХСС Мартин Хубер бесконтрольно оскорбляет Зеленых.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Мануэла Швезиг называет результаты выборов в Саксонии и Тюрингии шокирующими.
Федеральные земли Германии

Ответ в Северо-Восточном регионе: ограниченные цели и обозначение границ

По словам премьер-министра Швезига (СДПГ), демократы лицом к лицу стоят с мрачными перспективами на предстоящих выборах в земли Саксония и Тюрингия. «Зеленые» сосредоточены на переговорах среди демократических партий.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Лидер земельного округа, Михаил Кречмер, подтвердил прямое действие полномочий в своем...
Федеральные земли Германии

В местных парламентских выборах Кречмер нашёл поддержку.

В избирательном округе Гёрлиц 2 в 2019 году министр-президент Саксонии получил более высокую поддержку избирателей, превзойдя свои результаты за тот же год.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Киммич планирует смену капитана DFB: "Илкай перестал удерживать"...
Федеральные земли Германии

Киммич планирует смену капитана DFB: "Илкай перестал удерживать"...

Жошуа Кимих - главный претендент на капитанскую Rolle в национальной команде вместо Илькая Гюндогана, согласно Киммичу, который был вторым номером в команде во время Евро.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Хубер объясняет негативную атмосферу в Германии действиями партии зеленых.
Федеральные земли Германии

Хубер объясняет негативную атмосферу в Германии действиями партии зеленых.

После выборов в Саксонии и Тюрингии рассматривается среднестатистическое развешивание коалиций. Продолжительно, секретарь стат-секретарь ХСС Мартин Хубер бесконтрольно оскорбляет Зеленых.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Массы собрались в Тель-Авиве в воскресенье, чтобы продемонстрировать против правительства Биньямина...
Политика

Широкая израильская коалиция выступает за всеобщую забастовку.

После извлечения шести дополнительных погибших заложников в секторе Газа администрация премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сталкивается с растущим давлением на заключение сделки с ХАМАС.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Консервативный демократический союз (CDU) одержал победу на выборах в Саксонии, обогнав Альтернативную для Германии (AfD)
Главные темы

Консервативный демократический союз (CDU) одержал победу на выборах в Саксонии, обогнав Альтернативную для Германии (AfD)

На предварительных результатах выборов в Саксонии победила ХДС, но ненамного опередив АФД, признанную государственным конституционным.shields экстремистской правой партией. Госсоюз во главе с Сахрой В겐кнехт, участвующий впервые, занял третье место, обойдя СДП и Зеленых. Возможность формирования...

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Согласно прогнозам, партия ХДС Кречмера лидирует в Саксонии.
Политика

Консервативный демократический союз в настоящее время имеет значительное лидерство.

Консервативный демократический союз в настоящее время имеет значительное лидерство. 18:21 Чт: ХДС Опережает АФД в Саксонии Согласно Предварительным Результатам Предварительные данные от ARD и ZDF свидетельствуют о том, что ХДС опережает АФД в Саксонии. И Infratest Dimap (ARD), и Исследовательская группа Wahlen (ZDF) согласны, отдавая ХДС примерно один процентный

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно