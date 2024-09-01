- Путешествие Берлина в Билефельд: столкновение между Берлинской "Гертой" и Гейденхаймом

Трёхкратная олимпийская чемпионка по 3x3 баскетболу Соня Грайнахер привносит интригующие испытания для футбольных команд Берлина. 1. FC Union встречается с командой третьего дивизиона Арминия Bielefeld в Кубке Германии. Hertha BSC играет против команды Бундеслиги 1. FC Heidenheim во втором раунде на Олимпийском стадионе. Это произошло в воскресенье в немецком футбольном музее в Дортмунде.

Интересно, что Hertha провела всего два матча против Heidenheim за всю историю - оба в кубковых соревнованиях. В первом раунде в 1979 году Berliners одержали победу со счётом 4:0, а в 2016 году в четвертьфинале - 3:2. Когда Heidenheim вышел в Бундеслигу в прошлом году, Hertha вылетела во второй дивизион - таким образом, они избежали встречи друг с другом.

"Играть под прожекторами против команды Бундеслиги - вот что делает это захватывающим! Факт остаётся фактом: вы играете в Кубке, чтобы победить и выйти в следующий раунд," - сказал главный тренер Hertha Кристиан Фель. Летом Berliners подписали Кивина Сессу из Heidenheim.

Унион не побеждал в Билефельде уже 14 лет

Унион уже не раз бывал в Билефельде. Их последняя победа там была в 2010 году во второй лиге со счётом 2:1. С тех пор у Köpenickers было пять ничьих и два поражения в семи матчах в Билефельде. Тем не менее, фаворитом остаётся Унион.

"Билефельд показал в первом раунде против Hannover 96, что они не легкая добыча дома. Наша цель - выйти в следующий раунд, поэтому мы будем готовиться к сопернику как обычно," - сказал управляющий директор Униона Хорст Хельдт.

В первом раунде Унион под руководством Бо Свенссона победил 1:0 над Greifswald FC. К удивлению всех, Билефельд обыграл Hannover 96 со счётом 2:0. Hertha победила Hansa Rostock 5:1. Соперник Хайденхайм победил FC 08 Villingen 4:0.

Финал 24 мая 2025 года

Матчи второго раунда состоятся 29 и 30 октября 2024 года. Финал Кубка пройдёт 24 мая 2025 года в Берлине на Олимпийском стадионе.

Кубок Германии представляет собой возможность для 1. FC Union проверить свои силы против команды третьего дивизиона Арминия Bielefeld, с которой они не побеждали в Билефельде уже 14 лет. В то же время Hertha BSC, которая встречалась с 1. FC Heidenheim только в кубковых соревнованиях, стремится выйти в следующий раунд, имея в истории победы над Хайденхаймом в Кубке Германии.

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