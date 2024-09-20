Путешественники испытывают кровотечение из носа и ушей на борту самолета

Пассажиры, летевшие на рейсе из Солт-Лейк-Сити в Портленд, столкнулись с напряжённым полётом. Недавно после взлёта многие пассажиры сообщили о боли в ушах и заметили кровь из носа и ушей. Проблема, похоже, была связана с технической неисправностью.

Пассажирка Делиты Эйрлайнс Джаси Персер рассказала об этом инциденте телеканалам KSL-TV и CNN. "Наши уши начали болеть очень сильно. Вокруг нас все трогали свои уши, у некоторых шла кровь из ушей и носа", - сказала она. Персер описала чувство, как будто в ухо воткнули что-то острое.

"Я потрогала своё ухо и отняла руку, а на ней была кровь", - добавила она. Её коллеги и другие пассажиры также испытывали подобные неудобства, что указывало на проблему с давлением в кабине.

Другая пассажирка Карен Аллен рассказала о дискомфорте своего мужа. "Я посмотрела на него, и он сидел, склонившись, обеими руками закрывая уши", - сказала она. Аллен также заметила, как одному из пассажиров оказывали помощь из-за сильного носового кровотечения.

Представитель авиакомпании признал этот инцидент, сказав, что во время рейса 1203 из Солт-Лейк-Сити, Юта, в Портленд, Орегон, на высоте более 10 000 футов (более 3 километров) не удавалось правильно регулировать давление в кабине. Самолёт вернулся в Солт-Лейк-Сити, где сотрудники Делиты оказали помощь пассажирам. Авиакомпания выразила сожаление по поводу этого опыта, сказав: "Мы глубоко сожалеем об этом неудобстве".

Точное количество пострадавших неизвестно, но пассажиров встречали медицинские работники по прибытии. Десять человек прошли осмотр или получили лечение, но о серьёзных травмах не сообщалось.

Причина проблемы с давлением пока не установлена, но техники Делиты, по-видимому, устранили проблему. Самолёт был временно отозван в воскресное утро, но к следующему дню уже вернулся в строй, по данным Делиты. Будет проведено расследование Федерального управления гражданской авиации (FAA).

Европейский союз выразил обеспокоенность по поводу этого инцидента, так как Делита Эйрлайнс - один из основных перевозчиков через Атлантику, на которых часто летают граждане ЕС.

Несмотря на инцидент, Европейский союз призывает своих граждан продолжать летать, гарантируя им безопасность, установленную международными авиационными регуляторами, в том числе Федеральным управлением гражданской авиации (FAA).

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