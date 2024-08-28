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Путь ЕС был отмечен значительными победами.

 and  Christian Meier
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Зверев выигрывает во втором раунде турнира US Open
Зверев выигрывает во втором раунде турнира US Open

Путь ЕС был отмечен значительными победами.

В отличие от своей первой встречи, Александр Зверев смог выиграть все сеты во втором раунде на Открытом чемпионате США. Жаркая погода в Нью-Йорке создавала сложности, но Зверев проявил стойкость. Он высоко оценил своего французского оппонента, Александра Муллера.

Уставший, но победивший, Зверев поблагодарил публику, забросил автографованные мячи в трибуны и направился в прохладные помещения: преодолев препятствие второго раунда, немецкий ас приблизился к своей заветной первой победы в Большом шлеме в Нью-Йорке. Но ему придется поднять свой уровень игры, если он хочет побороться за трофей на Открытом чемпионате США.

Встретившись с Муллером на стадионе Луиса Армстронга, Зверев играл компетентно, хотя и не демонстрировал своей лучшей формы на больших отрезках матча. "Он продемонстрировал выдающиеся навыки в теннисе; он переигрывал меня на поздних стадиях второго сета. Я нашел стратегию, чтобы победить в конце, что принесло мне огромное облегчение. Условия были очень сложными, с рекордной жарой сегодня. То, что я прошел дальше, уже облегчение", - сказал Зверев после своей победы 6:4, 7:6 (7:5), 6:1, пройдя в третий раунд в Нью-Йорке в шестой раз из девяти попыток. Его следующим соперником будет аргентинец Томаш Мартин Этчеверри.

Как четвертый номер мира, Звереву не придется встречаться с высокорейтинговыми соперниками до поздних стадий турнира. В своей первой встрече с игроком, занимающим 77-е место в мире, его форма была несколько ниже утром. Избыток невынужденных ошибок Муллера благоприятно сказался на победе Зверева в первом сете в гигантском стадионе комплекса Флашинг-Мeadows.

Подбадриваемый бывшим футбольным чемпионом мира Сами Кхедри, Зверев не смог достичь пика своей формы во втором сете, но сохранил самообладание во время тай-брейка. thereafter, Zverev became unstoppable and sealed his triumph with his second match point.

С 35 попытками Зверев стремится к своей долгожданной первой победе в Большом шлеме. В Нью-Йорке 2020 года он был близок к победе над Домиником Тием, но потерпел одно из самых разочаровывающих поражений в своей карьере. В преддверии Открытого чемпионата США прогресс Зверева стал все более очевидным, кульминацией чего стало его достижение полуфинала в Цинциннати, преодолев ряд спортивных и физических трудностей. Его победа над Муллером стала его 54-й победой в сезоне, превзойдя любой другой игрок на туре.

В послематчевом интервью Зверев признал сложные условия, сказав: "Жара была невыносимой, но я рад, что смог победить в таких условиях". Несмотря на сложную обстановку, Зверев подчеркнул важность использования возможностей, сказав: "Я знал, что условия против нас, но я сосредоточился на тех, которые я мог контролировать, таких как моя игра и стратегия, что в конечном итоге привело меня к победе".

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