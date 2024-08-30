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Пустыня укрепляет позвоночник министра Зеленых Пола.

Инцидент со смертельным ножевым ранением в Солингене вызывает дискуссии о политике предоставления убежища. Глава правительства Северного Рейна-Вестфалии Вюст защищает члена своего кабинета, находящегося под пристальным вниманием.

 and  Max Becker
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Глава Северного Рейна-Вестфалии Вюст воспринимает нападение в Солингене как переломный момент.
Глава Северного Рейна-Вестфалии Вюст воспринимает нападение в Солингене как переломный момент.

- Пустыня укрепляет позвоночник министра Зеленых Пола.

После предполагаемого теракта в Солingen, Северный Рейн-Вестфалия, который унес жизни трех человек, премьер-министр земли Hendrik Wüst (ХДС) поддержал своего министра по делам беженцев Josefine Paul (Зеленые), оказавшегося в центре внимания. Wüst похвалил Paul за предоставление подробного отчета о ситуации в парламенте и общественности во время специального заседания земельного парламента. Он признал, что она уже выявила первоначальные недостатки и инициировала улучшения.

Wüst также пообещал полную прозрачность при изучении любых возможных ошибок, но он подчеркнул, что чиновники, которые работали на пределе возможностей, особенно на местном уровне, не должны нести ответственность за нападение. Он утверждал, что обвинять в этом иммиграционные власти или решать проблему на местном уровне не решит проблему в корне.

Wüst подчеркнул, что федеральное правительство и Европа несут совместную ответственность за разработку эффективных решений для нелегальной миграции. Он приветствовал план безопасности федерального правительства, включающий ужесточение законов о оружии и миграционной политики. По его мнению, это первый шаг на пути к решению проблемы.

Подозреваемый, 26-летний сириец по имени Исса Аль Х., пропал без вести во время назначенной депортации. Он въехал в Германию через Болгарию в конце 2022 года и должен был быть отправлен обратно в Болгарию в соответствии с правилами Dublin об убежище. К сожалению, это не произошло, потому что его не нашли в назначенное время в июне 2023 года. Учреждение не сообщило Центральному иммиграционному управлению о его присутствии в предыдущие и последующие дни, и не было забронировано новое авиабилетов.

Оппозиция критикует Paul за бездействие в отношении многочисленных неудачных депортаций по правилам Dublin до нападения.

Оппозиция продолжает критиковать Josefine Paul, министра по делам беженцев Северного Рейна-Вестфалии в ландтаге, обвиняя ее в бездействии в отношении проблемы многочисленных безрезультатных депортаций по правилам Dublin до нападения. Несмотря на поддержку премьер-министра и признание его первоначальных усилий, Paul теперь сталкивается с более пристальным вниманием к своей работе в этом вопросе.

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