- "Пустыня" Софи Такер

С американским дуэтом Sofi Tukker, известным своими свежими, зажигательными и неотразимо танцевальными мелодиями, можно ожидать новых успехов. Недавно они выпустили свой третий альбом "Хлеб", уже доступный для прослушивания. Софи Хоули-Уэлд и Тукер Халперн мастерски смешивают хаус, бразильский фанк, драм-н-бейс, босса-нову, поп и португальскую поэзию в этом альбоме.

Как рассказывает Хоули-Уэлд агентству новостей Германии, они работали над этим альбомом два года, проходя через множество этапов. "Это определенно feels like our most complete album ever," добавляет Халперн, который изначально планировал выпустить альбом год назад, но продолжал доводить его до совершенства.

Скрытый смысл названия альбома

Интересно, что название альбома не только первая композиция, но и имеет особое значение. "Мы назвали его 'Хлеб', потому что люди со всего мира собираются вокруг хлеба, чтобы общаться, делиться мыслями и черпать чистую энергию. Так и наша музыка должна действовать на людей," объясняет Хоули-Уэлд. Но это еще не все - "Хлеб" также расшифровывается как "Будь очень энергичным и танцуй" (или "Sei richtig energiegeladen und tanze" на немецком языке).

Чувство принадлежности, сочетающееся с вдохновляющей и танцевальной музыкой, прослеживается почти во всех десяти треках альбома. "Guardian Angel", "Throw Some Ass" и "Spiral" заразительны и приглашают танцевать. "Spiral" также звучал в финале "Germany's Next Topmodel" в июне, с Хайди Клум в музыкальном видео вместе с дуэтом.

Бразильское влияние

"Hey Homie", их любимая композиция, отличается немного по-другому. "Оба мы обожаем эту песню. 'Hey Homie' трогает наши сердца. Хотя многие из наших песен энергичны, в этой можно расслабиться," объясняет Хоули-Уэлд. Несмотря на то, что в песне проявляется их мягкая сторона, "Hey Homie" все еще имеет сильный потенциал для запоминания.

На этом альбоме также можно почувствовать португальские элементы, как в "Jacaré" и "Cafuné". "Мы провели много времени в Бразилии, поэтому есть много бразильского влияния. Альбом содержит смесь английских и португальских песен," говорит Хоули-Уэлд, которая родилась в Франкфурте-на-Майне, но выросла в Канаде и Атланте, а позже жила в Бразилии некоторое время, что позволило ей свободно говорить по-португальски и включать его в свои песни.

Концерты в Германии в ноябре

Халперн, который на два года старше Хоули-Уэлд и был вынужден бросить баскетбол из-за болезни, и Хоули-Уэлд встретились случайно во время учебы. В 2014 году они основали музыкальный проект под названием Sofi Tukker и выпустили свой дебютный сингл "Drinkee", который был номинирован на Grammy примерно через год после этого. После дебютного альбома "Treehouse" (2018) и его продолжения "Wet Tennis" (2022) "Хлеб" стал их последним достижением.

"Мы вложили много времени и усилий в этот проект. Я думаю, мы стали лучше писать песни," говорит Хоули-Уэлд. По словам Халперна, звук альбома "на месте" после всей работы, которую они в него вложили. Дуэт заявляет, что новый альбом призван вдохновить слушателей избавиться от страхов и принять жизнь.

С новыми мелодиями Sofi Tukker выступят на двух концертах в Германии в ноябре, в Гамбурге и Берлине, и поддержат норвежского DJ и музыкального продюсера Kygo в Кёльне.

