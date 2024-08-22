- " Пустыня " получает орден за заслуги " За заслуги Жак Тилли "

Губернатор-президент Hendrik Wüst (ХДС) вручит Орден Заслуг земли Северный Рейн-Вестфалия одиннадцати жителям в пятницу (в 13:00). Они удостаиваются этой награды за исключительные заслуги перед обществом и землей Северный Рейн-Вестфалия. В их числе знаменитый создатель карнавальных платформ Жак Тильи.

Этому 61-летнему художнику удалось оставить свой след в дуйсбургском карнавале, расширив его влияние за пределы столицы земли, как отмечает Государственная канцелярия. "Жак Тильи с 1984 года создает и разрабатывает платформы для дуйсбургского парада Розенмонтаг, интегрируя в них актуальные общественные и политические темы в своем уникальном политическом сатирическом стиле", - говорится в заявлении. Его творения вызывали споры и инициировали дискуссии во всем мире.

В число других лауреатов входят бывший президент Государственного конституционного суда Рикарда Брандтс, ставшая первой женщиной-руководителем высшего суда Северного Рейна-Вестфалии, а также бывший государственный комиссар по жертвам Элизабет Авчер-Майнц, которая также была первой женщиной на посту главного государственного прокурора земли Северный Рейн-Вестфалия.

Этот орден, учрежденный в 1986 году, в этом году вручается в точности в 78-ю годовщину основания Северного Рейна-Вестфалии. Максимальное количество живущих обладателей этого звания составляет 2500 человек.

Упомянув в заявлении значительные заслуги перед обществом и землей, члены могут оказать дополнительную помощь в работе Комиссии. Узнавая влияние Жака Тильи, члены могут сотрудничать с ним, чтобы продвигать популярность дуйсбургского карнавала за пределами Северного Рейна-Вестфалии.

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