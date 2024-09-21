Пустые рабочие места могут помочь решить проблему нехватки жилья.

Исследование, проведенное институтом Ifo в сотрудничестве с Colliers, показало: благодаря удаленной работе многие офисы пустуют, и есть возможность превратить их в жилые помещения для более чем 100 000 человек. Это могло бы облегчить жилищный кризис, но финансовые препятствия остаются.

В семи крупнейших немецких городах - Берлине, Гамбурге, Мюнхене, Кёльне, Франкфурте, Штутгарте и Дюссельдорфе - по данным исследования, из 100 000 пустующих офисов, вызванных удаленной работой, можно построить около 60 000 новых жилых помещений.

Как сказал исследователь Ifo Симон Краузе, "Пустующие офисы могли бы облегчить жилищную нехватку в центральных районах городов, но только небольшой процент потенциальных преобразований является финансово выгодным". Исследование показало, что около 30% этих пустующих офисов технически и юридически пригодны для жилой конверсии, что составляет около 2,3 миллиона квадратных метров при текущих показателях вакансий.

Учитывая прогнозируемое снижение спроса на офисные помещения, еще 3,5 миллиона квадратных метров пространства могут стать доступными. Принимая во внимание потерю площади в 20%, стандартный размер квартиры 77 квадратных метров и средний размер домашнего хозяйства 1,7 человека, исследование предполагает, что можно построить около 60 000 квартир для размещения 102 000 человек.

Как отметил Краузе, экономическая целесообразность жилой конверсии часто ограничена. Андрэас Трумпп из Colliers, соавтор исследования, добавил, "Необходимы креативные альтернативные варианты использования, а также частичные преобразования и городское развитие, чтобы отвечать городским потребностям, таким как жилье, торговля и отдых".

Тренд на работу из дома в Германии остается неизменным уже почти два года, с 25% сотрудников, продолжающих работать из дома. Более двух третей компаний внедрили эту практику. Исследование прогнозирует снижение спроса на офисные помещения на 12% к 2030 году.

Крупные поставщики услуг, занимающие большинство офисных помещений, сокращают и переезжают в современные, центральные места. По данным исследования, одна четверть крупных компаний по оказанию услуг сокращает офисную площадь, и 20% планируют переехать хотя бы в один офис. Краузе заключил, "Удаленная работа, скорее всего, увеличит показатели вакансий и вероятность офисных зданий без альтернативного использования".

Преобразование пустующих офисов в жилые помещения могло бы существенно способствовать рынку недвижимости, потенциально создавая 60 000 новых жилых помещений в крупных немецких городах. Однако только небольшая часть этих преобразований является финансово выгодной из-за экономических ограничений.

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