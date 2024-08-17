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ОбществоНовостиПервый - Стефан Рааб.

Психологические выходки Стефана Рааба, которые Реджина Халмич освещает.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута
Ветерана-боевика Регину, как заявляет Гальмих, якобы снова активировали.
Ветерана-боевика Регину, как заявляет Гальмих, якобы снова активировали.

Психологические выходки Стефана Рааба, которые Реджина Халмич освещает.

С тех пор, как подтвердилось, что она снова встретится с Стефаном Раабом, бывшая чемпионка Регина Хальмих приступила к интенсивным тренировкам. Она не знает, в какой форме находится ее соперник, но он не должен ждать от нее пощады.

Хальмих, которой сейчас 47 лет, уже сталкивалась с Раабом в прошлом, и она готова к их реваншу, который состоится примерно через месяц, как она упомянула в интервью. 57-летний шоумен не будет иметь легкую жизнь в своем возвращении как на телевидение, так и в бокс. "На этот раз не будет пощады", - заявила Хальмих в журнале "Гала", который выйдет сегодня в 17:45 на RTL и RTL+.

"Я возродилась", - заявила Хальмих уже в июне в шоу "Воскресное утро на Антене Бавария". "Я недавно встретила свою мать, и она сказала: 'Регина, пламя горит снова'", - вспоминает она. Однако она не планирует возвращаться в бокс навсегда: "После 14 сентября мне придется повесить перчатки. Пришло время уйти, потому что желание снова драться слишком сильно, и это трудно прямо сейчас".

С тех пор, как запланированный телематч в середине сентября, Хальмих усердно тренируется. И, возможно, ей понадобится, так как она узнала, что Рааб также будет в отличной форме. Бывший всесторонний талант ProSieben, который практически ушел со сцены почти десять лет назад, якобы работает с разными тренерами.

"Я даже не видела его живьем ни разу, и, я думаю, это специально", - объясняет Хальмих. "Это уже ментальные игры, которые он ведет. Он не покажет себя мне, пока мы оба не окажемся в ринге". Их третья телевстреча запланирована на 14 сентября в Дюссельдорфе и будет транслироваться на RTL и RTL+. Элтон, долгоживущий партнер Рааба, будет вести мероприятие.

Хальмих упомянула в интервью, что снова сталкивается со Стефаном Раабом, с которым сталкивалась раньше. Несмотря на то, что она не знает текущую форму Рааба, Хальмих уверена, что он не покажет пощады в их предстоящем матче.

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