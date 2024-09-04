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Прыгунчик на длинные дистанции Рехм завоевал четвертую золотую медаль подряд

 and  Viktoria Klein
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Самый длинный прыжок Рианны был зафиксирован в 2023 году, результат составляет 8,72 метра.
Самый длинный прыжок Рианны был зафиксирован в 2023 году, результат составляет 8,72 метра.

Прыгунчик на длинные дистанции Рехм завоевал четвертую золотую медаль подряд

Маркус Рем выступил в роли главного фаворита в соревнованиях по прыжкам в длину на Паралимпиаде и, безусловно, оправдал ожидания. Несмотря на то, что отметка девяти метров так и осталась недостижимой, 36-летний спортсмен мог праздновать после своей впечатляющей выступления. Как действующий рекордсмен мира, Маркус Рем завоевал свою четвертую подряд золотую медаль в прыжках в длину на Паралимпиаде в Париже. С прыжком на 8,13 метров он доминировал на стадионе "Стад де Франс", сохраняя свою непобедимую серию в классе T64 в течение 14-го года подряд. Рем опередил Дерека Локсидента из США на 34 сантиметра, но не смог побить рекорд Митилиаса Теноглу, установленный олимпийским чемпионом, на 35 сантиметров. Мечта о девяти метрах так и осталась неосуществленной.

"Это было потрясающе, у всех были трудности с разминкой. Прыжки были немного нестабильными. Но золото - это золото, вот что действительно важно", - сказал Рем с широкой улыбкой: "Четыре подряд звучит фантастически. Быть на вершине так долго и оставаться непобежденным - это огромная честь - это просто невероятно". В своей паралимпийской карьере уроженец Леверкузена, который лишился правой ноги ниже колена в результате несчастного случая на вэйкборде в возрасте 14 лет, завоевал пять золотых медалей. В 2016 году он также завоевал золото в составе немецкой эстафетной команды на спринте. С момента своего дебюта в 2011 году он также завоевал девять мировых титулов и восемь европейских корон. Его прыжок в Париже стал первым параспортивным событием, которое было показано в прямом эфире в прайм-тайм на ARD.

На кону стояло многое: перед соревнованиями Рем впервые почувствовал давление конкуренции из-за появления прыгунов на восемь метров, что заставило его забыть о погони за рекордами. Рем начал соревнования с безопасного прыжка на 7,83 метров, что сразу же вывело его в лидеры. Во втором прыжке он едва преодолел отметку в восемь метров, а затем зафиксировался на этом уровне. Его лучший прыжок состоялся на пятом attempts. В итоге, он остался непобежденным в своей 16-й длинной прыжковой competition на крупном событии. Его собственный мировой рекорд составляет 8,72 метра. Его партнер по тренировкам Ноа Боделье смог финишировать шестым с прыжком на 6,98 метра.

"Доминирование Маркуса Рема в легкой атлетике вновь продемонстрировалось на Паралимпиаде, где он успешно защитил свой титул в прыжках в длину".

"Несмотря на то, что Рем не установил новый мировой рекорд, его стабильная игра в легкой атлетике закрепила его статус непобедимой силы в классе T64".

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