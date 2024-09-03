- Проводит несанкционированные методы приобретения билетов на концерт Oasis.

Премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер выразил обеспокоенность реакцией на цены на билеты на концертный тур Oasis, который возвращается после долгого перерыва. Недовольство фанатов вызвано спорной системой "динамического ценообразования", которая привела к резкому росту стоимости билетов из-за высокого спроса. Стармер призвал к установлению цены, "доступной для людей", и пообещал взять ситуацию под контроль, намекая на возможные законодательные изменения для защиты фанатов от подобных проблем.

В субботу началась продажа билетов на концертный тур группы, запланированный на следующее лето, что вызвало ажиотаж среди фанатов. Однако стоимость выступлений Лиама и Ноэля Галлахеров и их товарищей по группе резко возросла, оставив многих фанатов разочарованными и раздраженными. Требования запретить "динамическое ценообразование" на концертах стали еще более громкими.

"Более широкий вопрос" по мнению Кира Стармера

The Sun сообщает, что Стармер считает проблему не уникальной для Oasis, заявляя, что "есть несколько действий, которые мы можем и должны предпринять", чтобы решить ее. Он рассматривает это как "общий вопрос", влияющий на продажу билетов на разные события, где билеты разлетаются за секунды или минуты после их появления, что приводит к резкому росту цен и делает билеты не по карману многим людям.

Если проблема останется без внимания, семьи могут столкнуться с тем, что посещение мероприятий станет все более недоступным.

Министр культуры Лиза Нади: "Поставьте фанатов на первое место"

Министр культуры Лиза Нади также объявила о планах правительства пересмотреть политику в отношении "динамического ценообразования и технологий очередей" после осуждения завышенных цен на Oasis. "Мы привержены тому, чтобы фанаты были в центре музыки", - заявила Нади.

На сайте Ticketmaster стандартные цены на билеты на тур Oasis более чем удвоились, цены выросли с примерно £150 до £350 (или €180 до €420).

Среди известных лиц, пострадавших от внезапного роста цен, была Люси Пауэлл, спикер Палаты общин и член парламента от Манчестер-Центра, которая, как сообщается, заплатила вдвое больше первоначальной цены за билет.

Тур подтвержден

27 августа Oasis положили конец слухам о воссоединении, разместив сообщение "Это происходит, это действительно происходит" и официально объявив тур "OASIS LIVE '25". Тур начнется 4 июля на стадионе Принсипальсти в Кардиффе.

Группа была основана в 1991 году, и после многих лет конфликтов между Лиамом и Ноэлем Галлахерами Oasis распалась в 2009 году. Поговаривают о воссоединении Oasis с тех пор.

Кир Стармер считает, что проблема с динамическим ценообразованием - это не только проблема Oasis, заявляя: "Это более широкий вопрос, влияющий на продажу билетов на разные события, где билеты разлетаются за секунды или минуты, что приводит к резкому росту цен и делает билеты не по карману многим другим людям".

Лиза Нади, министр культуры, разделила озабоченность Стармера и объявила о планах правительства пересмотреть политику в отношении динамического ценообразования и технологий очередей, сказав: "Мы привержены тому, чтобы фанаты были на первом месте и могли получить билеты по доступным ценам, не только на концерты Oasis, но и на все живые события".

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