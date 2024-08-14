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Проводятся последние работы по реконструкции

В 2018 году небольшой деревянный замок на юго-западе Берлина был закрыт из-за обширных дефектов. Планируется открыть его снова в мае. Что еще предстоит сделать к этому времени?

 and  Carmen Simpson
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Деревянный замок, популярный среди туристов, ожидается к повторному открытию в мае 2025 года.
Деревянный замок, популярный среди туристов, ожидается к повторному открытию в мае 2025 года.

- Проводятся последние работы по реконструкции

На популярной развлекательной вилле на острове Павлиньем, любимой как туристами, так и берлинцами, ведутся финальные работы по реконструкции перед запланированным открытием** в мае. "Работы идут согласно плану", - сказал представитель Фонда прусских дворцов и садов Берлин-Бранденбург. В настоящее время ведется сушка каменного основания. Его планируется герметизировать как внутри, так и снаружи, чтобы предотвратить проникновение влаги.

Обновлена деревянная обшивка

Затем специалисты должны провести восстановительные работы в самих комнатах. Предположительно, осенью обстановка вернется в замок - в том числе 225 объектов, таких как мебель, картины и скульптуры. Ведутся также работы по ландшафту.

Малый деревянный замок на юго-западе Берлина был закрыт в августе 2018 года из-за обширных дефектов. По словам представителя, основной проблемой было устранение повреждений от влаги. Это включало полную замену деревянной обшивки и ремонт моста между двумя башнями.

Планируется открытие в мае

Общая стоимость реконструкции составляет примерно 7,5 миллиона евро, согласно представителю. Фонд планирует открыть замок для посетителей в мае 2025 года.

Замок на острове Павлин был построен между 1794 и 1795 годами плотником из Потсдама Иоганном Готлибом Бренделем для короля Фридриха Вильгельма II (1786-1797) и его близкого друга Вильгельмины Ритц, позже графини Лихтен-ау (1753-1820), как сельская усадьба. Он оставался таковым для преемников в качестве экзотической летней резиденции, даже пальмы были привезены на остров Павлин.

Согласно фонду, внешний вид здания моделируется на римском загородном доме, воображаемом как развалины замка. Внутри есть роскошно украшенные комнаты в современном стиле.

Работы по восстановлению деревянной обшивки являются значительной частью реконструкции архитектуры замка на острове Павлин. После завершения посетители снова смогут восхищаться подробностями восстановленной обстановки, в том числе 225 объектов, таких как картины, скульптуры и мебель.

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