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ПанорамаНовостиПреступник

Провёл девять лет в исправительном учреждении для несовершеннолетних из-за убийства, будучи бездомным.

 and  Yaroslav Smith
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Провёл девять лет в исправительном учреждении для несовершеннолетних из-за убийства, будучи бездомным.

Весной 2022 года 17-летний подросток убил бездомного в Нойссе, за что получил девятилетний срок в воспитательной колонии. Однако из-за неясности в деле Федеральный верховный суд Германии принял решение пересмотреть его. После переоценки доказательств суд придерживался того же заключения и подтвердил первоначальный приговор, вынесенный Дюссельдорфским окружным судом.

Почти три года спустя после жестокого убийства бездомного мужчины в Нойссе, 19-летний подросток был признан виновным в убийстве Дюссельдорфским окружным судом. Судьи придерживались того же решения, что и на первом суде, но Федеральный верховный суд (BGH) ранее отменил их первоначальный приговор. Процесс проходил за закрытыми дверями, в соответствии с законом о защите частной жизни несовершеннолетних.

В момент преступления подросток был 17 лет. Он дважды пронзил бездомного мужчину ножом через палатку, что не оспаривалось. Однако первый суд в Дюссельдорфе не смог однозначно определить, какой из двух ударов стал смертельным, что заставило BGH задуматься об умысле на убийство.

Пересмотр дела

В результате было назначено новое судебное разбирательство другим составом судей для пересмотра дела. И вновь их вердикт совпал с решением их предшественников: тот, кто наносит удары ножом с такой силой, делает это умышленно. Защита просила признать подростка виновным в причинении смерти по неосторожности.

Подростка задержали через шесть месяцев после преступления. Сообщалось, что он пытался получить наркотики у бездомного мужчины, который лежал в палатке возле железнодорожного склада в Нойссе. Когда 31-летний мужчина сказал, что у него нет наркотиков, подросток ответил насилием. Двое подростков затем убежали, оставив бездомного мужчину истекать кровью. Его тело позже обнаружил прохожий.

Сначала подросток обвинил другого молодого человека, что привело к неправильному заключению этого человека на несколько недель. В конечном итоге, пытаясь обвинить другого, подросток сам себя выдал, предоставив важную информацию в своем полицейском заявлении, которая в конечном итоге привела к его собственному осуждению.

Первый суд не смог однозначно определить, какой удар ножом стал смертельным, что заставило Федеральный верховный суд усомниться в умысле на убийство. Несмотря на то, что защита просила признать подростка виновным в причинении смерти по неосторожности, новое жюри присяжных пришло к выводу, что тот, кто наносит удары ножом с такой силой, делает это умышленно, thus reconfirming the teenager's guilty verdict.

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